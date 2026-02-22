影廳吃喜酒！劉冠廷把「辦桌」搬進電影院　超狂創舉動線惹怨…主辦急滅火

記者蕭采薇／台北報導

看電影還能順便吃喜酒？新春賀歲強檔國片《雙囍》大年初六，在台北大巨蛋秀泰影城舉辦超狂的「辦桌特別場」。影城史無前例將傳統辦桌文化搬進電影院，在影廳內席開28桌、宴請280位影迷。主演劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華等人也現身「逐桌敬酒」，讓劉冠廷開心直呼：「不用像電影裡的新郎一樣跑來跑去，只要享受就好！」

▲《雙囍》在電影院辦桌，劉冠廷、余香凝，以及楊貴媚、庹宗華、9m88，導演許承傑、監製苗華川與張林翰共同出席。（圖／秀泰影城提供）



影廳秒變婚宴會場！總舖師端滿漢全席

為了還原《雙囍》片中手忙腳亂的婚禮大戰，大巨蛋秀泰影城這次徹底顛覆觀影想像。影廳內整齊排列著紅色圓桌，走道掛滿喜氣佈置，還送上囍字喜帖與婚禮刮刮樂。最狂的是，影城特別請來知名總鋪師「豆腐師」將經典的辦桌滿漢全席直接端進影廳，電影一播完燈光亮起，影迷們原地開飯，打造全台首見的沉浸式喜宴體驗。

▲《雙囍》全台首創「電影院辦桌」現場席開28桌，280位影迷變身婚宴賓客。（圖／秀泰影城提供）

看到現場滿滿的人潮，飾演新郎的劉冠廷驚呼：「怎麼會想到這個idea，還把它付諸行動，真的太厲害了！」飾演媽媽的影后楊貴媚也回憶起當年帶著《飲食男女》去坎城影展時，因為西方沒有圓桌，只能辦自助餐，這次能在台灣的電影院裡真實呈現傳統辦桌文化，讓她覺得非常感動。

卡司祭出破億公約：吃墨魚麵把牙齒塗黑！

《雙囍》上映後口碑極佳，被問到若票房破億有什麼回饋粉絲的公約？余香凝立刻提議還原片中超爆笑橋段：「我們吃墨魚麵，然後牙齒黑黑的合唱《玫瑰人生》！」劉冠廷聽了馬上附和：「還是我們辦一場演唱會，我當特別來賓，大家牙齒塗黑一起大合唱！」就連在片中堅持不吃墨魚麵的庹宗華也霸氣宣示：「破億我就跟著大家一起吃，而且吃得比他們多！」

▲《雙囍》演員們表示，第一次在電影院與觀眾一起「參加自己的婚宴」，感覺既新鮮又感動。（圖／秀泰影城提供）

動線混亂惹民怨！秀泰影城急致歉：延後開演保權益

不過這場極具創意的活動，卻也因為龐大的人流與物資發放導致現場大亂。有參與的影迷在Threads上抱怨動線規劃不佳：「要領特典還要劃桌次，只開一條線要消化將近300人，現在時間10:15我還卡在手扶梯這邊。」更不滿現場工作人員的處理態度。

對此，秀泰影城向《ETtoday星光雲》做出回應。秀泰表示，這場辦桌特別場參與觀眾達280位，且致贈的特典、海報、婚禮小物等種類繁多，導致排隊動線消化較為緩慢。「為此，電影也特別延後半小時開演，確保每位影迷都能完整看完全片，未來也會持續優化大型活動的動線規劃。」