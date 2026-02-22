ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

3億年收是副業！小茉「驚人財力」曝
巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」正確讀音曝
遭轟「偷摸Karina」男星喊冤：手很癢
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

丁噹 王束花 汪小菲 張蘭 馬筱梅 盧瑟妃 吳申梅 劉在錫

影廳吃喜酒！劉冠廷把「辦桌」搬進電影院　超狂創舉動線惹怨…主辦急滅火

記者蕭采薇／台北報導

看電影還能順便吃喜酒？新春賀歲強檔國片《雙囍》大年初六，在台北大巨蛋秀泰影城舉辦超狂的「辦桌特別場」。影城史無前例將傳統辦桌文化搬進電影院，在影廳內席開28桌、宴請280位影迷。主演劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華等人也現身「逐桌敬酒」，讓劉冠廷開心直呼：「不用像電影裡的新郎一樣跑來跑去，只要享受就好！」

▲《雙囍》在電影院辦桌，劉冠廷、余香凝，以及楊貴媚、庹宗華、9m88，導演許承傑、監製苗華川與張林翰共同出席。（圖／秀泰影城提供）

▲《雙囍》在電影院辦桌，劉冠廷、余香凝，以及楊貴媚、庹宗華、9m88，導演許承傑、監製苗華川與張林翰共同出席。（圖／秀泰影城提供）

影廳秒變婚宴會場！總舖師端滿漢全席

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了還原《雙囍》片中手忙腳亂的婚禮大戰，大巨蛋秀泰影城這次徹底顛覆觀影想像。影廳內整齊排列著紅色圓桌，走道掛滿喜氣佈置，還送上囍字喜帖與婚禮刮刮樂。最狂的是，影城特別請來知名總鋪師「豆腐師」將經典的辦桌滿漢全席直接端進影廳，電影一播完燈光亮起，影迷們原地開飯，打造全台首見的沉浸式喜宴體驗。

▲《雙囍》在電影院辦桌，劉冠廷、余香凝，以及楊貴媚、庹宗華、9m88，導演許承傑、監製苗華川與張林翰共同出席。（圖／秀泰影城提供）

▲《雙囍》全台首創「電影院辦桌」現場席開28桌，280位影迷變身婚宴賓客。（圖／秀泰影城提供）

看到現場滿滿的人潮，飾演新郎的劉冠廷驚呼：「怎麼會想到這個idea，還把它付諸行動，真的太厲害了！」飾演媽媽的影后楊貴媚也回憶起當年帶著《飲食男女》去坎城影展時，因為西方沒有圓桌，只能辦自助餐，這次能在台灣的電影院裡真實呈現傳統辦桌文化，讓她覺得非常感動。

卡司祭出破億公約：吃墨魚麵把牙齒塗黑！

《雙囍》上映後口碑極佳，被問到若票房破億有什麼回饋粉絲的公約？余香凝立刻提議還原片中超爆笑橋段：「我們吃墨魚麵，然後牙齒黑黑的合唱《玫瑰人生》！」劉冠廷聽了馬上附和：「還是我們辦一場演唱會，我當特別來賓，大家牙齒塗黑一起大合唱！」就連在片中堅持不吃墨魚麵的庹宗華也霸氣宣示：「破億我就跟著大家一起吃，而且吃得比他們多！」

▲《雙囍》在電影院辦桌，劉冠廷、余香凝，以及楊貴媚、庹宗華、9m88，導演許承傑、監製苗華川與張林翰共同出席。（圖／秀泰影城提供）

▲《雙囍》演員們表示，第一次在電影院與觀眾一起「參加自己的婚宴」，感覺既新鮮又感動。（圖／秀泰影城提供）

動線混亂惹民怨！秀泰影城急致歉：延後開演保權益

不過這場極具創意的活動，卻也因為龐大的人流與物資發放導致現場大亂。有參與的影迷在Threads上抱怨動線規劃不佳：「要領特典還要劃桌次，只開一條線要消化將近300人，現在時間10:15我還卡在手扶梯這邊。」更不滿現場工作人員的處理態度。

對此，秀泰影城向《ETtoday星光雲》做出回應。秀泰表示，這場辦桌特別場參與觀眾達280位，且致贈的特典、海報、婚禮小物等種類繁多，導致排隊動線消化較為緩慢。「為此，電影也特別延後半小時開演，確保每位影迷都能完整看完全片，未來也會持續優化大型活動的動線規劃。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

雙囍劉冠廷余香凝楊貴媚庹宗華

推薦閱讀

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

7小時前

老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」：房子車子都她送的

老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」：房子車子都她送的

8小時前

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

2/21 14:17

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞：大家無視就好

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞：大家無視就好

8小時前

忘剪大衣吊牌！　伊能靜陪小10歲老公逛街被直擊…邊走吊牌跟著晃

忘剪大衣吊牌！　伊能靜陪小10歲老公逛街被直擊…邊走吊牌跟著晃

11小時前

開撕肖恩人設拆夥！　網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎：晴天霹靂

開撕肖恩人設拆夥！　網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎：晴天霹靂

6小時前

張蘭急飛台北探孫！　揭春節缺席原因嗨喊：迎接我們家的小馬啦

張蘭急飛台北探孫！　揭春節缺席原因嗨喊：迎接我們家的小馬啦

23小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

2/21 08:00

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

2/20 19:24

老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

10小時前

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

2/21 12:51

歌仔戲痛失國寶！「長髮小生」王束花辭世　享耆壽91歲

歌仔戲痛失國寶！「長髮小生」王束花辭世　享耆壽91歲

21小時前

熱門影音

老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？

老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？
朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪
56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

即時新聞

剛剛
剛剛
41分鐘前20

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

1小時前0

影廳吃喜酒！劉冠廷把「辦桌」搬進電影院　超狂創舉動線惹怨…主辦急滅火

1小時前0

小孩失控怎麼教？「5明星夫妻超強育兒術」　正確價值觀獲讚爆

2小時前10

吃火鍋也能瘦！蕭亞軒15天瘦3kg　張鈞甯「8重點吃法」：不煮超過2小時

3小時前0

為愛捨棄王位！愛德華八世統治326天退位　盤點為愛放棄皇室頭銜成員

3小時前10

《換乘4》敏京更新首支影片！80萬人搶看近況　前任有植消失

4小時前0

《夢夢》停刊8年！7、8年級都哭了　種村有菜《神風怪盜貞德》成經典

5小時前810

「第一次在國外過年」脫了！陳艾琳解放比基尼 低胸包不住豐滿上圍

5小時前0

GOT7 Jay B傳曖昧情！　「同款情侶帽、背景」爆熱戀74萬正妹網紅

5小時前81

Energy書偉辣妻「懷雙胞胎身材太不科學」！四肢超細⋯自律畫面全 被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 賈永婕「拒在蔣公展合照」！
    7小時前14299
  2. 老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」
    8小時前1816
  3. 天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現
    2/21 14:172820
  4. 快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞
    8小時前148
  5. 忘剪大衣吊牌！　伊能靜陪小10歲老公逛街被抓包
    11小時前4
  6. 開撕肖恩人設拆夥！網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎
    6小時前1616
  7. 張蘭急飛台北探孫：迎接我們家的小馬啦
    23小時前225
  8. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    2/21 08:0062
  9. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    2/20 19:2442
  10. 老高離婚逃稅傳言齊發！「4手同框」拜年照反擊了
    10小時前65
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合