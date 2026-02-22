《換乘4》敏京更新首支影片！80萬人搶看近況　前任有植消失

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天花板戀愛實境秀《換乘戀愛4》已在日前收播，女嘉賓敏京受到觀眾喜愛，她近日終於開啟個人頻道，並更新第一支近況影片，短短不到一天，已經累積81萬人次觀看，再次證明節目超人氣旋風。不過，也有網友發現，她與前任有植零互動，兩人似乎真的緣分已盡，掀起討論話題。

▲▼敏京更新首支影片，百賢、宰亨、勝勇驚喜入鏡。（圖／翻攝自敏京YouTube）



敏京近日更新YouTube頻道第一支影片，21日公開後，短短不到一天已經累積81萬人次觀看，訂閱人數也來到15.1萬，透過《換乘戀愛4》獲得高人氣。影片裡，她首度更新近況，在參加《換乘戀愛4》終演聚餐時，百賢、宰亨驚喜入境，她害羞詢問：「方便登上YouTube嗎？」宰亨則回答「是我的榮幸」，互動可愛。

節目雖然播畢，但敏京與幾位嘉賓仍維持良好關係，在終演隔幾天，也私下與勝勇、宰亨約吃飯，並拍了人生四格，她笑喊：「（他們）是幫助我很多的哥哥們。」聚餐間有說有笑，看起來關係不錯。

▲敏京公開近況，首支影片吸引80萬人觀看。（圖／翻攝自敏京YouTube）



只是也有粉絲發現，敏京似乎沒再與有植聯繫，影片裡沒看到前任出演，留言區多名觀眾留言「想知道妳和有植目前的關係」、「現在戀愛中嗎」，關心兩人現況的評論居多。