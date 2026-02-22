「第一次在國外過年」脫了！陳艾琳解放比基尼 低胸包不住豐滿上圍

記者潘慧中／綜合報導

農曆春節連假期間，許多藝人選擇出國散心。陳艾琳近日便在社群網站上，分享了一系列與老公Alex（顏庭笙）前往泰國度假的照片，「第一次在國外過年」，還毫不吝嗇地展現了令人驚豔的絕佳體態，立刻吸引大批粉絲的目光。

▲陳艾琳第一次在國外過年。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



照片中，可以看到陳艾琳身穿一襲米色網格編織長洋裝，內搭若隱若現的泳裝，低胸剪裁辣露豐滿北半球，背著黃色小包，與戴著墨鏡、穿著花短褲的老公在街邊的玻璃窗前留下甜蜜的對鏡自拍。

▲陳艾琳穿超辣和老公約會。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



不只這樣，陳艾琳也大方展現了火辣身材。畫面中，她換上一套淺褐色比基尼，隨興地紮起頭髮，跪坐在綠色磁磚砌成的泳池畔，手裡拿著一杯飲品。這身性感的打扮完美襯托出她纖細的腰身與緊實的體態，散發出健康又自信的魅力。

▲陳艾琳解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



除了個人美照，這趟旅行更是夫妻倆難得放閃的甜蜜時光。在一張由上往下拍攝的特寫自拍照中，陳艾琳與裸上身的老公躺在條紋躺椅上。兩人對著鏡頭露出燦爛笑容，隔著螢幕都能感受到滿滿的幸福感與度假的放鬆心情。