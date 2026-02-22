小孩失控怎麼教？「5明星夫妻超強育兒術」　正確價值觀獲讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

許多明星步入婚姻殿堂迎接新生命，隨著這些明星成家，育兒話題逐漸成為大眾關注的焦點，育兒方式更是引發熱烈討論，成為社會上的經典範例。

嚴立婷

藝人嚴立婷於2010年與前職籃球星張智峰結婚，2012年迎來兒子張恩客（Willson），家庭生活幸福美滿。因為升格為母親，她經常分享育兒心得，吸引大量粉絲關注，某天因兒子已經3歲卻始終無法戒掉奶嘴而感到相當困擾，孩子只要沒了奶嘴就會立刻情緒崩潰，讓她感到無奈，甚至在社群平台上發文感嘆：「覺得根本人生瓶頸。」她試過各種方法幫助孩子戒掉奶嘴，但最終仍以失敗告終，無奈之下只好在臉書向網友求助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嚴立婷。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷Willson&Tina）



嚴立婷在向大家求助約一週後，於臉書上宣布「革命成功」，成功幫孩子戒掉奶嘴，她的方法既非在奶嘴上塗抹辣椒或芥末，也未使用其他怪味道的手段，更不是放任孩子哭鬧，直接強硬沒收奶嘴，而是採用了「剪奶嘴+被大野狼吃掉」的創意方式，巧妙地讓孩子自願戒掉奶嘴，她的恐嚇方法奏效後，引起不少網友討論，並總結出重點：「其實就是要狠下心，堅定地幫孩子戒掉奶嘴！」

唐志中

唐志中帶著兩個女兒到活動中心玩耍，期間小女兒因未能搶先按下一個設施上的啟動按鈕而情緒失控，當場哭鬧耍脾氣，面對女兒的情緒，他選擇以平靜的方式處理，並未責罵或急於安慰，而是靜靜地站在旁邊，以柔和的語調對小女兒說：「等妳不哭了我們再回家。」此外，他還阻止大女兒試圖安慰妹妹，耐心地說：「妳哭完了我們再走好嗎？」這種冷靜且尊重孩子情緒的教育方式，展現了他在育兒上的智慧與耐心。

唐志中看到女兒香香持續哭鬧，便溫柔地對她說：「別哭了，爸爸抱好嗎？」但他也提出一個條件，要求女兒「那噓，沒有聲音。」結果，香香立刻伸出雙手討抱，同時停止了哭泣。唐志中事後解釋，孩子剛開始哭鬧時，父母不能立即安慰，這樣可能會加深孩子的委屈感。他認為，應先讓孩子冷靜下來，再進一步協助安撫情緒，理性又不帶負面情緒的育兒方式迅速獲得網友好評，許多人紛紛留言感謝他的示範。

▲唐志中和老婆小咪。（圖／翻攝自Facebook／唐志中的老婆小咪）

唐志中曾在接受《ETtoday娛樂星光雲》的專訪中提到，教育孩子的過程中難免需要扮演「黑臉」的角色。然而，他認為最有效的方法仍是透過「溝通」，只有在孩子完全無法聽從時才會採取適度的懲罰。他的懲罰方式通常是罰站，待孩子的情緒平復後，才循循善誘地講解道理。

高山峰

藝人高山峰2015年意外發現4歲大的兒子恩恩有「構音異常」的問題，甚至因此遭到同學排擠讓夫妻倆非常心疼。高山峰發現兒子恩恩在說話時無法完整表達，且語速過快、咬字不清，他並未像部分家長一樣，將孩子的發音不準視為「長大自然會改善」的現象，而是迅速安排恩恩到醫院檢查，確認其構音異常後，立即尋求專業醫師進行矯正治療。恩恩性格積極正面，遇到發音障礙時會停下來反覆練習，加上妻子的耐心陪伴，夫妻倆經常逐字糾正孩子發音不準的詞彙，自2015年11月開始，每週進行一次40分鐘的課程，目前恩恩的發音能力已有顯著進步。

▲高山峰。（圖／記者黃克翔攝）

高山峰表示以女兒恩恩為榮，並藉此機會教育孩子，若在外面遭到排擠也不必在意，重要的是「無論別人是否喜歡自己，都不要做傷害他人或是讓人不舒服的事情。」他希望孩子能從中學會尊重他人，並培養強大的內心與抗壓能力。

侯昌明

侯昌明素有「省錢一哥」的美名，理財功力深受圈內外及財經界人士的推崇，許多人紛紛向他請教理財之道。然而，他不僅擅於管理金錢，對於育兒也頗有心得，侯昌明雖然疼愛孩子，但並未因此過度寵溺，曾表示未來老去後，除了不動產外，賺來的財富將全部與妻子曾雅蘭一起花光，不會留給7歲的兒子和9歲的女兒。

他某次回家聽到兒子提到，在學校被老師和同學問及「我們家是不是很有錢？」侯昌明並未激動質問，而是冷靜地告訴孩子：「如果家裡真的很有錢，那我和媽媽就不需要經常工作到大半夜。」藉此機會，他還教導孩子正確的價值觀，即使家境富裕，父母仍需對自己的工作負責，「不會因此就不努力工作」。

▲侯昌明。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

小S

小S因16歲便與姐姐大S一同進入娛樂圈，早早體驗到成名後被媒體追逐的壓力，因此她在育兒方面有自己的一套理念。她刻意避免讓女兒過於打扮，原因在於不希望孩子在童年時期承受外界的過度關注，甚至失去私人空間。

▲小S三個女兒網友狂讚 。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

此外，她擔心過度的外在包裝可能會影響孩子的價值觀，導致自滿或過於注重外表，因此小S選擇讓孩子保持樸素自然的穿著，減少不必要的煩惱。