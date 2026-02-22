陳芳語剛認愛1個月「過年帶圈外男友見家長」！被環抱親吻⋯放閃照超甜

記者潘慧中／綜合報導

農曆春節期間，許多藝人紛紛在社群網站分享過年的溫馨時刻。向來不吝於展現戀愛甜蜜的陳芳語，也在這段假期中釋出了一系列充滿粉紅泡泡的生活紀錄。除了有走春出遊的日常風景，其中更有幾張讓人看了直呼「快被閃瞎」的親密互動照。

▲陳芳語帶圈外男友見家長。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



認愛1個多月的陳芳語，和圈外男友無論走到哪都充滿甜蜜氛圍。在一張對著室內連身鏡拍攝的合照中，男友從背後緊緊環抱著她，一旁的白色愛犬還興奮地站起來用前腳趴在她的腿上，畫面十分溫馨。

▲陳芳語甜蜜環抱男友。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



另一張在佈滿粉色名牌圖騰空間拍下的鏡面反射照裡，男友更是親密地靠在陳芳語的頭側親吻，閃瞎眾人。此外，還有她把手搭在男友肩上，對方低頭經過「小心頭部」告示牌時轉頭相視而笑的日常瞬間。

▲▼陳芳語和男友互動超閃。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



除了居家放閃，照片也記錄下了小倆口過年期間的充實行程。其中一張照片陳芳語捕捉了男友走在掛著大紅燈籠的夜市街頭，充滿濃濃的過年氣氛。還有男友在夜晚街頭走向打開後車廂的汽車，以及帶著行李箱與精品提袋，走在機場電動步道上的背影，透露出兩人在這段期間有安排旅行的計畫。

▲陳芳語過年狂放閃男友。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



而在這系列照片中，最引發關注的莫過於一張在戶外庭園拍攝的四人合照。畫面中，陳芳語與男友分別站在畫面最右側與最左側，中間則站著她的父母親，四人一字排開在樹林步道前合影留念。這張帶有「見家長」意味的同框照，展現了小倆口穩定的感情狀態。