開撕肖恩人設拆夥！　網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎：晴天霹靂

旅居泰國的大陸網紅Sean（肖恩）與搭檔「陳老師」（陳龍）過去來台灣旅遊拍片爆紅，還一度被封為「國旅救星」，但是雙方於去年拆夥，還互揭黑歷史。而陳老師22日在自己頻道更新影片，透露被台灣移民署正式禁止來台5年。

▲網紅陳老師拍片證實，被禁止進入台灣5年。（圖／翻攝自YouTube）

陳老師過去指控肖恩背後有劇本，並且公開錄音檔。音檔內容顯示，肖恩的妻子「丹丹」曾直言頻道內容「土的要死」，自己完全不想看，並表示觀看頻道的觀眾是是「非常老套的一批人」。此事引發台灣網友的強烈不滿，掀起廣泛討論。

雙方鬧翻後相隔一年，陳老師拍片透露，收到通知被禁止前往台灣6年，並說「我確實心裡面有不甘心啊，因為過去5個月裡面總覺得會有奇蹟發生，總覺得還是會有機會」。他表示入台證被拒絕的時候會有申訴管道與過程，過去5個月來一直覺得會有奇蹟發生，但是現在已經蓋棺定論，因此向台灣粉絲道歉。

陳老師進一步表示，2025年包括自己共3人提交申請入台證，然而他的入台證遲遲沒有下來，後來在移民署網站看到通知指不予批准進入台灣，理由是與觀光目的不符，時間是民國113年至118年。他提出申訴後，再度被告知被禁止來台是因為民國112年受邀與前頻道的頻道主前往南投體驗杉林溪活動，且相關單位有提供自媒體報酬、113年9月被指出席日月潭泳渡活動，因此被認定從事上述兩個商務邀約活動，但是陳老師表示他其實沒有去參加活動，由於申訴後才得知具體被禁入台的原因，雖然公文提及他可以再提出行政訴訟，但涉及的部分越來越多，最終決定放棄。影片尾聲他心酸落淚，拿著公文通知說「給我這樣的一個晴天霹靂」，未來頻道方向也將有所調整，但強調會繼續拍片。

▲陳老師哽咽落淚。（圖／翻攝自YouTube）

▲陳老師得知入台被禁直呼：「晴天霹靂！」（圖／翻攝自YouTube）

