3億年收是副業！小茉「驚人財力」曝
巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」正確讀音曝
遭轟「偷摸Karina」男星喊冤：手很癢
胡瓜變裝「龜王」現身美麗華　《大集合》年節狂撒萬元獎金

記者許逸群／台北報導

《綜藝大集合》日前移師台北大直明山寺福天宮，現場人潮擠爆。綜藝大哥胡瓜見狀心情大好，現場祭出9,999元高額獎金大放送！首輪先以玉皇大帝尊號選出兩組幸運兒，經過一連串緊張的骰子PK篩選，最後由藝人米威與兩位觀眾挺進終極決賽。

▲▼《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

▲《綜藝大集合》日前移師台北大直明山寺福天宮。（圖／民視提供）

為了博得玉皇大帝歡心，三人展開「擲筊舞蹈大賽」。米威大秀性感舞姿試圖加持好運，可惜僅擲出「笑筊」；在一陣激烈的擲筊攻防後，兩輪比拚戰況膠著，最終由第三位觀眾率先擲出聖筊，順利抱走9,999元獎金。

隨後進行的「玄天上帝挑戰賽」更是高潮迭起，三大關卡包含考驗肺活量的「人心不足蛇吞象」、展現團隊默契的跳椅競速「進擊的貪食蛇」，以及比拼反應力的「烏龜烏龜翹」。藝人組與觀眾組廝殺激烈，由藝人馬國弼立大功，為藝人隊搶下關鍵勝利。

▲▼《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

▲▼《綜藝大集合》胡瓜化身「龜王」與大家玩遊戲。（圖／民視提供）

▲▼《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

然而，精彩戲碼才要開始。在眾人高喊「有請龜王」下，神祕「龜王」先是在美麗華摩天輪驚鴻一瞥，又被捕捉到在大街上戴安全帽熱身，讓現場等候半小時後才在大樂隊簇擁下華麗登場。原來，「龜王」竟是主持人胡瓜！雖然最終「龜王」獲勝，胡瓜仍大方頒發萬元獎金給藝人隊，現場氣氛嗨到最高點。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

大集合綜合大集合胡瓜

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

2/21 14:17

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞：大家無視就好

4小時前

老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」：房子車子都她送的

3小時前

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

2小時前

忘剪大衣吊牌！　伊能靜陪小10歲老公逛街被直擊…邊走吊牌跟著晃

6小時前

張蘭急飛台北探孫！　揭春節缺席原因嗨喊：迎接我們家的小馬啦

18小時前

開撕肖恩人設拆夥！　網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎：晴天霹靂

1小時前

老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

5小時前

歌仔戲痛失國寶！「長髮小生」王束花辭世　享耆壽91歲

17小時前

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

2/21 12:51

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

2/21 08:00

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

2/20 19:24

老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

【大開眼界】南部阿嬤用洗衣機「脫水青菜」　男一看傻眼XD

剛剛
剛剛
58分鐘前24

「第一次在國外過年」脫了！陳艾琳解放比基尼 低胸包不住豐滿上圍

1小時前0

GOT7 Jay B傳曖昧情！　「同款情侶帽、背景」爆熱戀74萬正妹網紅

1小時前50

Energy書偉辣妻「懷雙胞胎身材太不科學」！四肢超細⋯自律畫面全 被拍

1小時前22

陳芳語剛認愛1個月「過年帶圈外男友見家長」！被環抱親吻⋯放閃照超甜

1小時前614

開撕肖恩人設拆夥！　網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎：晴天霹靂

2小時前0

胡瓜變裝「龜王」現身美麗華　《大集合》年節狂撒萬元獎金

2小時前0

痛到站不直！醫診斷：妳是第30個 袁艾菲拖病體回家「驚收尪神級大禮」

2小時前20

朴娜勑被爆料「壓力大到頭髮狂掉」　曾哀求韓國記者：拜託不要報

2小時前6074

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

3小時前30

李千娜初五開工了！失言後首露面　「瘦一圈」現身屏東

  1. 天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現
    2/21 14:172819
  2. 快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞
    4小時前127
  3. 老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」
    3小時前1011
  4. 賈永婕「拒在蔣公展合照」！
    2小時前12072
  5. 忘剪大衣吊牌！　伊能靜陪小10歲老公逛街被抓包
    6小時前
  6. 張蘭急飛台北探孫：迎接我們家的小馬啦
    18小時前225
  7. 開撕肖恩人設拆夥！網紅陳老師「遭禁來台5年」心碎
    1小時前1214
  8. 老高離婚逃稅傳言齊發！「4手同框」拜年照反擊了
    5小時前65
  9. 歌仔戲痛失國寶！「長髮小生」王束花辭世
    17小時前3
  10. 《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
    2/21 12:51183
ETtoday星光雲

