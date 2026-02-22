胡瓜變裝「龜王」現身美麗華　《大集合》年節狂撒萬元獎金

記者許逸群／台北報導

《綜藝大集合》日前移師台北大直明山寺福天宮，現場人潮擠爆。綜藝大哥胡瓜見狀心情大好，現場祭出9,999元高額獎金大放送！首輪先以玉皇大帝尊號選出兩組幸運兒，經過一連串緊張的骰子PK篩選，最後由藝人米威與兩位觀眾挺進終極決賽。

▲《綜藝大集合》日前移師台北大直明山寺福天宮。（圖／民視提供）

為了博得玉皇大帝歡心，三人展開「擲筊舞蹈大賽」。米威大秀性感舞姿試圖加持好運，可惜僅擲出「笑筊」；在一陣激烈的擲筊攻防後，兩輪比拚戰況膠著，最終由第三位觀眾率先擲出聖筊，順利抱走9,999元獎金。

隨後進行的「玄天上帝挑戰賽」更是高潮迭起，三大關卡包含考驗肺活量的「人心不足蛇吞象」、展現團隊默契的跳椅競速「進擊的貪食蛇」，以及比拼反應力的「烏龜烏龜翹」。藝人組與觀眾組廝殺激烈，由藝人馬國弼立大功，為藝人隊搶下關鍵勝利。

▲▼《綜藝大集合》胡瓜化身「龜王」與大家玩遊戲。（圖／民視提供）

然而，精彩戲碼才要開始。在眾人高喊「有請龜王」下，神祕「龜王」先是在美麗華摩天輪驚鴻一瞥，又被捕捉到在大街上戴安全帽熱身，讓現場等候半小時後才在大樂隊簇擁下華麗登場。原來，「龜王」竟是主持人胡瓜！雖然最終「龜王」獲勝，胡瓜仍大方頒發萬元獎金給藝人隊，現場氣氛嗨到最高點。