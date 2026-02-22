ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
痛到站不直！醫診斷：妳是第30個 袁艾菲拖病體回家「驚收尪神級大禮」

記者潘慧中／綜合報導

袁艾菲近日在社群平台分享了自己經歷「雲霄飛車」般的一天。她透露自己一覺醒來突然腹痛難耐，甚至痛到無法站直的程度，緊急就醫後才從醫生口中得知一個驚人的巧合，發現自己並不孤單。沒想到，當她拖著病體回家休養時，竟意外收到一份讓她當場「嚇爛」的超大驚喜，讓她這天的心情瞬間大翻轉。

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲袁艾菲過年期間得了腸胃炎。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

袁艾菲在Instagram限時動態PO出看診的相關單據，她透露當天中午起床後肚子超級痛，甚至「痛到沒有辦法站直」。她一路忍耐到傍晚才前往診所看病，所幸在打了兩針之後，症狀立刻好了一半。有趣的是，看診時醫生還幽默地告訴她「妳不孤單」，並表示她已經是當天第30個帶著差不多症狀來診所報到的病患了。

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲袁艾菲一度痛到沒有辦法站直。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

後來袁艾菲透露自己是罹患了腸胃炎，不過就在她回家休息時，劇情居然神展開。她在下一則動態中曬出了一支全新的白色手機，並tag了老公的帳號，驚訝表示收到對方給的情人節禮物讓她直接「嚇爛」。仔細一看，這份讓她驚喜萬分的禮物竟然是iPhone 17 Pro！

▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）▲▼袁艾菲。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲袁艾菲回家後意外收到老公送的禮物。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

經歷了從腹痛到無法站立的身體煎熬，再到回家突然收到老公送上的超棒大禮，這極大的落差讓袁艾菲忍不住直呼：「今天心情好像在做雲霄飛車！」

