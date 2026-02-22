朴娜勑被爆料「壓力大到頭髮狂掉」　曾哀求韓國記者：拜託不要報

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴娜勑過去因被指控霸凌經紀人、違反醫療法等罪名，暫停一切演藝事業，她20日遭到傳喚前往警局接受調查，怎料又因全程保持微笑，遭到韓網砲轟「態度太輕鬆」。但其實，她自爆出醜聞後，日日過得折磨，被爆料近期頭髮一把一把掉，甚至曾苦求媒體「不要報導」，但遭到無視。

▲朴娜勑日前現身警局接受調查。（圖／翻攝自JTBC）



朴娜勑自爆出霸凌疑雲後，消失於幕前，她曾在1月被韓媒直擊，停工這段時間，默默報名了釀米酒課，當時身旁還有一名男子陪伴，只是當時報導刊出後，朴娜勑再度遭到韓網砲轟「又跟酒有關」、「已經喝酒誤事了，連休息都想學釀酒」。

▲朴娜勑曾在1月被拍到現身釀米酒的學院，但她當時曾拜託韓國記者不要報，遭到無視。（圖／翻攝自朴娜勑IG）



近日，YouTuber李鎮浩便在自己的頻道透露，朴娜勑這段時間飽受煎熬，「自從在米酒學院課程被拍到近況後，朴娜勑幾乎已經無法正常過日常生活。據身邊人透露，她精神上感到極度不安，難以步出家門，甚至因為承受巨大壓力，頭髮一把一把地掉。」

據了解，朴娜勑當時被拍到時，曾哀求記者「拜託不要報導，這是我的私生活，只是因為興趣來到學院而已」，但該媒體表示「大眾有知道的權利」，拒絕了朴娜勑的請求。而目前朴娜勑已經取消了釀米酒課程。

▲朴娜勑目前正在接受調查。（圖／翻攝自JTBC）



朴娜勑因涉嫌特殊傷害、違反醫療法，目前正在接受調查，面對記者的詢問，她皆回答「今天誠實接受調查，針對調查官的問題，皆按照事實回答了。」是否承認霸凌經紀人？她則表示：「我認爲，通過調查之後會揭開真相。」