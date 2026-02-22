ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
3億年收是副業！小茉「驚人財力」曝
巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」正確讀音曝
遭轟「偷摸Karina」男星喊冤：手很癢
吃火鍋也能瘦！蕭亞軒15天瘦3kg　張鈞甯「8重點吃法」：不煮超過2小時

記者田暐瑋／綜合報導

一年只有一次過年，減肥話題在這時候真的讓人掃興，放縱口腹之慾後，開工前才驚覺褲子變緊、臉變圓，令人尷尬不已。然而，明星們無論何時都能保持上鏡的完美狀態，過年後復工也能迅速恢復好身材，他們到底是怎麼做到的呢？現在就來一起學習吧！

蕭亞軒

▲蕭亞軒被指交往外籍富二代。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

▲蕭亞軒。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva）

蕭亞軒（Elva）曾坦言自己擁有典型東方女性的梨形身材，剛出道時因大腿較為豐滿，常以褲裝造型示人，為了在鏡頭前展現更好的效果，她下定決心減肥，由於發片前需要快速瘦身，過大的壓力讓她一度感到崩潰，起初她嘗試戒斷澱粉，但因無法承受高強度的工作量，甚至連跳舞都感到力不從心。此外，她在學生時代曾在國外生活，對高熱量食物和速食情有獨鍾，導致節食計劃以失敗告終。

最終，Elva選擇透過吃火鍋來減肥，她只吃肉、菜和飯，不沾醬，也避免選擇冬粉等容易吸油的食材。同時，她結合運動，每天先慢跑45分鐘，接著進行局部肌肉訓練，即使偶爾會吃一些高熱量的食物，也不容易發胖，即便無法前往健身房，她也會在家進行30分鐘的自主訓練，憑藉堅持不懈的努力，她曾在短短15天內成功減重3公斤。

Lulu

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-Lulu【黃路梓茵】。（圖／攝影中心攝）

▲Lulu黃路梓茵。（圖／攝影中心攝）

黃路梓茵（Lulu）曾因「蘿蔔腿」被吳宗憲嘲笑，甚至成為「專有名詞」。然而她僅靠勤奮健身，在短短半年內成功瘦下5公斤，展現出修長的名模美腿，讓眾人驚艷，Lulu曾在受訪時分享，她在瘦身過程中完全沒有特意忌口，而是靠每週兩次健身，每次運動90分鐘，包含20分鐘暖身以及針對局部的重量訓練。

此外，她特別提到，擊退蘿蔔腿的秘訣在於使用滾輪按摩小腿。雖然這個方法相當痛苦，但效果卻非常顯著，她也建議大家，即使在過年期間難以忌口，也要保持規律運動，才能輕鬆償還「熱量債」，開工後也不必擔心身材走樣。

張鈞甯

▲張鈞甯《化外之醫》上檔記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張鈞甯。（圖／記者林敬旻攝）

張鈞甯年屆43歲，依然保持著167公分、47公斤的完美身材，她強調雖然火鍋的熱量較高，但只要掌握正確的食用方法，就能享受美食而不必擔心體重上升。張鈞甯分享了八項減脂火鍋的原則，包括火鍋湯只能在開鍋後1小時內喝、先喝湯再吃火鍋料、選擇天然清爽的湯底、避免使用味精、醬料減油、食材下鍋前去浮油、選擇原型食材、火鍋煮食時間不宜超過2小時。

昆凌

▲▼昆凌出席ysl美妝派對。（圖／記者黃克翔攝）

▲昆凌善用冬天黃金時間，即便已是2個孩子的媽，身材依舊火辣。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

昆凌分享，她會善用冬天這段脂肪燃燒特別快的「黃金時間」，如果發現自己有些發福，便會增加運動量，甚至採取「先跑步，後游泳」的強力版運動方式，讓身體持續處於燃燒卡路里的狀態。

不過，她坦言，有時候冬天太冷，游泳的心理障礙難以克服，若真的無法做到，她會選擇飯後散步來代替。如果時間依然有限，她也提供了一個小撇步，那就是透過服裝來修飾身材，達到視覺上的完美效果。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

蕭亞軒大S小蠻Lulu黃路梓茵昆凌

