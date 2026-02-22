賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

記者潘慧中／綜合報導

賈永婕22日在社群網站透露，初五開工之際不只跑步去自由廣場，還在中正紀念堂1樓常設展廳看了「自由花蕊」常設展，遇到想合照的粉絲時，她脫口的一句話讓老公直言：「妳要是生早一點一定會被抓去槍斃。」

▲賈永婕初五參觀《自由花蕊》展覽。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕在大年初五當天，特別以跑步的方式前往自由廣場，準備參觀《自由花蕊》展覽。不過她透露，當天一踏入廣場，一件諷刺的事情發生了，「一進入廣場我跟老公居然莫名的開始唱起總統蔣公紀念歌。我們可以從頭唱到尾耶～所有的歌詞都記得。好誇張，到底被洗腦洗得有多深。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賈永婕跑步去自由廣場。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕回憶，小時候的她總是慷慨激昂地唱著這首歌，當年真的是在讚頌心裡的偉人，如今卻意識到，不知有多少人唱這首歌時心中是充滿著痛恨與悲憤。在看過《自由花蕊》後，她給予極高評價，大讚這是她看過最好的展覽之一，「真心覺得每一個台灣人都應該來看。」

▲賈永婕大讚這是她看過最好的展覽之一。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



看完特展後，賈永婕順道走進對面的蔣公常設展，雖然只是走馬看花，卻讓她強烈感受到時代對照的衝擊。有趣的是，陸續有不少民眾認出她並希望能合照，但她都認真地說：「我們不要在這邊拍，我們去《自由花蕊》那邊拍。」看到愣住的粉絲，她接著說「你們還沒看對吧？不行不行，現在重點是這個」，拍完照後就直接把對方推進去參觀。

▲賈永婕在蔣公常設展只是走馬看花。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



面對賈永婕一連串熱血又直接的舉動，讓一旁的老公看傻了眼，忍不住對她說：「妳要是生早一點一定會被抓去槍斃。」沒想到賈永婕聽完毫不畏懼，直接霸氣回覆：「對，我就是那個明知會被槍斃還是會站出來的人。」

經歷這趟充滿時代對比的行程，賈永婕感性地說，她相信正義從來不是等到安全才出現，而是有人願意在不安全的時候站出來，「我們今天可以在同一個廣場唱過去的歌、也可以自由走進談威權暴力的展覽，這本身，就是改變。我就是相信正義之舉。我相信了解過去的台灣歷史，認同台灣我們會更團結。」