李千娜初五開工了！失言後首露面　「瘦一圈」現身屏東

記者吳睿慈／台北報導

李千娜日前因為電影《世紀血案》風波，導致部分工作取消，她沉澱心情，過年期間陪伴著家人，並在21日開工，現蹤屏東麟洛廟會演出，帶來台語精彩組曲陪大家迎接新年，更親自送上一百份的紅龜粿與鄉親結緣分享喜氣，為百年盛典增添溫暖人情味。她形容這次到麟洛開工是一種「回娘家重新出發」的感覺。

▲▼李千娜初五開工了。（圖／劇樂蹦娛樂提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

李千娜21日受邀出席開工演出，雖歷經失言風波，看上去瘦了一圈，但當天她特地準備來自龍山寺老字號、擁有80年歷史的「三六食粑」紅龜粿100份，將這份熟悉的傳統滋味帶到現場，與鄉親結緣分享。她分享，紅龜粿很有台灣味，也很親切，「紅代表喜氣，龜象徵長壽和平安。」

晚間演出，李千娜更帶著舞者南下與大家同樂，演唱全新台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》中的〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉與〈望月想愛人〉等經典歌曲，重新編排詮釋，讓現場氣氛熱鬧滾滾。雖然此次無法將傳說中的百萬電子花車開到現場，但舞台設計與歌曲編排依然保留那份精神與情懷。

▲李千娜前往屏東麟洛廟會演出。（圖／劇樂蹦娛樂提供）



近年李千娜成立公司並經營YT頻道《NaEasy_Channel》，她表示這不是斜槓，而是一種成長，開始思考內容與創作源頭，希望未來投入編劇與影視製作，把自己的人生起伏與土地文化的故事說得更完整，盼慢慢建立屬於自己的內容品牌，讓音樂、戲劇與文化故事被誠實呈現，那會是她想完成的重要目標。

談到2026的新年願望，她說其實很簡單，只希望自己與家人健康平安。經歷得失後，她更懂得停下來呼吸與檢視自己，「用善良、用愛，把每一次邀請都當成一份信任。」她希望在創作上更勇敢，也更溫柔、更堅定，用音樂擁抱低潮中的人，用作品回應始終陪伴她的人。

▲李千娜今年過年與家人聚在一起，壓力與不開心瞬間消散。（圖／劇樂蹦娛樂提供）



今年過年，李千娜用最簡單的一句話形容：「過年不是在過節而已，是回家。」她說，不管一年在外多忙多累，只要回到家和家人坐在一起，壓力與不開心彷彿瞬間消散，家就是最溫暖的避風港。每年一定會圍在一起吃年夜飯，不滑手機，好好聊天，因為孩子在長大，家人在變老，每一次團聚都格外珍貴。

她也會主動傳訊息或準備禮物向長輩與好友拜年，提醒自己在新的一年持續努力。今年她在台北與老公家人圍爐，初一再回台中與南投陪伴家人，她笑說沒有特別盛大的安排，「可以這樣簡單團聚，就很安心。」