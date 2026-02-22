回鹿港賣餅被說「怎那麼可憐」原因曝光 米可白：我是初衷不變的孩子

記者潘慧中／綜合報導

米可白最近趁著春節假期回鹿港老家幫忙經營傳統餅舖，親民舉動吸引大批鄉親朝聖，未料意外在店裡遇到兩件讓她哭笑不得的「突發狀況」，甚至被路人阿姨悄悄關心「隆鼻手術」的復原進度。對此，她也一一給出回應了。

▲米可白最近回鹿港老家幫忙賣餅。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白透露，她22日早上7點就起床到店裡幫忙趕製糕餅，並分享了昨天發生的兩件趣事。她提到，有一位阿姨特地跑來旁邊跟她說悄悄話：「隆鼻手術還好嗎？」她瞬間笑翻，急忙澄清自己動的是鼻息肉切除手術，強調鼻子絕對是「原裝沒有動工過」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米可白澄清她動的是鼻息肉切除手術，而不是隆鼻手術。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



此外，因為這幾天幫忙叫賣導致聲音沙啞，一位可愛的七旬阿姨買完餅後，忍不住心疼脫口「怎麼那麼可憐⋯賣到聲音都啞了」，讓米可白覺得很暖心。

談到幫忙家裡生意，米可白感性表示，其實她每年都會回家幫忙。從國小四年級家裡還在做家庭代工時，她就會幫忙揉麵團；直到國中，家人在鹿港開店，她就這樣持續幫忙至今，「對我來說，我一直都只是媽媽的女兒，是幫家裡一起分擔的角色，就算有了『米可白』這個名字，我心裡，還是那個初衷不變的孩子。」

▲▼米可白每年都會回家幫忙。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



面對外界擔憂其身體狀況，米可白也藉此表示，先前的息肉手術非常成功，目前耳朵的不適感，比較像是手術後的影響加上這幾天太過勞累所導致，請大家不用太擔心。至於日前提到斷斷續續耳鳴的問題，她會再找時間去尋求醫生的專業建議。

至於未來的演藝工作動態，米可白明確表示目前的狀態是「休養中」，還沒有接下任何戲劇演出。她承諾會先好好休息，等到將身體徹底養好之後，才會再次投入戲劇作品中與觀眾見面。