不是大白鯊！倒霉辣妹雙人組遭「復仇殺人鯨」死盯　海上極限求生太窒息

記者蕭采薇／綜合報導

台灣觀眾最愛的深海驚悚題材又來了！過去《絕鯊島》、《巨齒鯊》等片屢創票房佳績，這次獅門影業再度攜手《巨齒鯊》的澳洲頂尖特效團隊，推出全新海上極限生存鉅作《殺人鯨》。不過這次的主角不再是大白鯊，而是換成了從未在野外傷人的「海中霸主」虎鯨！兩位倒楣的辣妹雙人組，將在汪洋中被迫與死神展開一場令人窒息的拔河。

▲《殺人鯨》倒楣的辣妹雙人組，被迫與死神展開一場令人窒息的拔河。（圖／政駒提供）

男友喪命陷低潮 海島散心慘遇「狂暴虎鯨」

電影《殺人鯨》描述熱愛鯨魚的大提琴手瑪蒂，因男友在搶劫事件中為保護她而不幸喪命，讓她陷入長達一年的重度憂鬱。為了幫助她走出陰霾，童年死黨崔西拉著她展開一趟海外療傷之旅。兩人偷偷潛入當地的虎鯨表演中心，讓瑪蒂一圓親眼見到明星虎鯨「西托」的夢想。然而她們不知道的是，被囚禁在水族箱長達20年的西托，早已因喪子之痛而性格大變、徹底狂暴化。

▲《殺人鯨》辣妹受困礁石絕望求生。（圖／政駒提供）

陽光沙灘暗藏殺機！受困礁石絕望求生

隔日，兩位女孩換上比基尼，與當地認識的新朋友喬許一同前往人煙罕至的潟湖區戲水。陽光、沙灘、辣妹的養眼畫面背後卻暗藏致命殺機！遭中心惡意遺棄的西托，正潛伏在水面下虎視眈眈。在孤立無援的絕境中，失去食物與水源的她們，只能受困在狹小礁石上，施展渾身解數與變異虎鯨展開生死搏鬥。

▲《殺人鯨》台灣觀眾最愛的深海驚悚題材又來了！（圖／政駒提供）

撕掉「英雄主義」標籤 反思動物保育惹淚

有別於傳統驚悚片的慌亂尖叫或個人英雄主義，女導演喬安妮布雷欽（Joanne Bleakley）以女性細膩的視角，深刻描繪兩位閨蜜在面對生死關頭時的互助與羈絆，讓這部充滿動態視覺衝擊的驚悚片，多了一層動人的溫度。除了讓人神經緊繃的極限逃生場面，電影背後也強烈傳達出對「動物展演機構」的質疑與保育訊息，《殺人鯨》將於3月6日全台震撼上映。

▲《殺人鯨》辣妹雙人組的海外療傷之旅，成為一場惡夢。（圖／政駒提供）