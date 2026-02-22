噴鼻血！泫雅遭傳懷孕PO辣照反擊　「吊帶裙裡沒穿」側乳包不住

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「小野馬」泫雅2024年與歌手龍俊亨結婚後，一舉一動都備受外界關注，近來因被目擊與老公甜蜜現身超市，加上穿著寬鬆服裝，意外掀起「二度懷孕」揣測。對此，經紀公司AT AREA火速出面否認，強調並無此事。而泫雅本人21日也親自透過IG曬出近況照，以實際行動反擊傳聞。

▲泫雅遭傳懷孕PO辣照反擊。（圖／翻攝自泫雅IG）



照片中，泫雅對鏡自拍，身穿牛仔吊帶裙，鮮紅肩帶格外搶眼，胸前還印有可愛圖案，整體造型俏皮中帶點性感。特別的是，她吊帶裙內什麼都沒穿，大方展現白皙肌膚與纖細曲線，尤其是側身角度，更讓側乳好身材若隱若現，火辣程度破表。粉絲一看瞬間暴動，直呼「狀態太好了」、「這身材哪像懷孕」、「真的噴鼻血」。

▲泫雅同時貼出被路人拍到約會的當天，雖穿著寬鬆，但身形還是瘦的。（圖／翻攝自泫雅IG）



事實上，泫雅向來作風直率，對於外界傳言多半選擇親自回應。這回再被影射懷孕，她沒有多作解釋，而是用性感自拍照表達自己的立場，尤其是照片裡的最後幾張，就是她與老公龍俊亨被目擊到的約會日常，路人的鏡頭下，她雖看起來較為圓潤，但自拍照裡，還是頗纖瘦。

▲泫雅近來努力運動找回健康。（圖／翻攝自泫雅IG）



除了有性感一面，泫雅也貼出打網球運動的日常，表情俏皮又可愛，不僅展現自信魅力，也再度證明自己依舊是話題女王。婚後的她甜蜜放閃之餘，依然維持一貫火辣風格，每一次現身都能掀起熱議。