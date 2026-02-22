老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」：房子車子都她送的

記者陳芊秀／綜合報導

知名YouTube頻道「老高與小茉」夫妻遭傳離婚、逃稅罰款被拘留，老高罕見打破沉默，透過社群發文回應「均屬惡意捏造」。而該頻道超過672萬訂閱，過去有人試算，頻道一年收入可達3億新台幣，且經營頻道只是副業，老高與小茉的「正職」才令他們財力過人。

▲「老高與小茉」YT頻道只是老高的副業。（圖／翻攝自YouTube）

老高2019年曾接受Joeman專訪，影片主題是分享與小茉的愛情故事外，也透露了夫妻檔經營YouTube頻道實際上只是副業。他表示自己的正職是IT方面，主要做顧問方面的工作，並透露自己在大連讀大學主修機械，後來日本公司到大學招聘，因此2004年到日本就業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老高曾透露自己是做IT顧問方面的工作。（圖／翻攝自YouTube）

當年專訪也曝光小茉的正職。據老高形容，小茉的工作「想幹什麼就幹什麼」，比如投資房地產，笑說「反正也不需要雇人，買下來就可以」，而他的房子、車子都是小茉送的。另一位YouTuber「Owen蔗糖男」曾指小茉是富家千金。

▲老高曾透露房子、車子都是小茉買來送他的。（圖／翻攝自YouTube）

有網友推估，YouTube影片每千次觀看的收益約為8美元（約新台幣252元）。若再加上廣告分潤、頻道會員收入以及周邊商品銷售，老高平均每部影片的收益可達200萬元，頻道年收入更有望突破3億元新台幣，其商業價值相當驚人。