別花太多時間在憎恨！《陽光女子》飆破6億登影史冠軍　網淚推3大金句：哭到暈

記者蕭采薇／台北報導

台灣電影寫下歷史新頁！《陽光女子合唱團》上映以來靠著超強口碑在全台掀起「爆哭旋風」，票房以驚人氣勢衝破6億大關，成功打破《海角七號》高懸18年的5.34億神話，成為新一代的國片霸主！其中三大金句，更是引起網友共鳴，每一句都彷彿寫進了靈魂深處。

▲《陽光女子合唱團》由陳意涵主演。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》票房已突破六億，打破台灣電影的影史紀錄。（圖／壹壹喜喜提供）

打破18年票房天花板！戲院變「大型眼淚現場」

《陽光女子合唱團》憑藉著細膩刻畫女子監獄中，受刑人透過合唱找回自我與相互救贖的深刻情感，口碑一路逆勢成長。許多觀眾在戲院哭到泣不成聲，甚至引發了「帶整包衛生紙進場」的觀影熱潮，如今票房已正式飆破6億。

全網洗版！網淚推《陽光女子》3大後座力金句

除了締造票房奇蹟，電影中直戳痛點的台詞更是熱門洗版話題，其中三句直達人心的金句，更是讓人瞬間眼淚破防。

「我們花太多時間都在憎恨，卻忘了好好珍惜，那些現在仍然愛著我們的人。」

翁倩玉飾演的「楊玉英」，寫下一封信送給獄友姊妹，感嘆道：「我花了好多時間困在無法改變的愛恨情仇裡，彷彿被關在名為過去的牢籠。我應該記住，即使自己失去很多、承受過無數創傷，當內心逐漸黯淡時，身邊始終有人陪著我。」這段用生命寫下的自白，讓不少觀眾哭著走出影廳。

▲翁倩玉在《陽光女子合唱團》被眾星拱月。（圖／壹壹喜喜提供）

▲翁倩玉在《陽光女子合唱團》被眾星拱月。（圖／壹壹喜喜提供）

「合唱團不是要讓誰的聲音最突出，而是讓破碎的聲音互相療癒。」

這句話完美詮釋了片中女孩們從一盤散沙、充滿防備，到最後彼此相挺的情誼。沒有誰是主角，因為每一副殘破的靈魂，都在和聲中找到了安放之處。這句台詞猶如溫暖的擁抱，被許多網友封為「今年最療癒的救贖金句」。

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌操到運動量超支到明年。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》女孩們從一盤散沙、充滿防備，到最後彼此相挺。（圖／壹壹喜喜提供）

「不是被原諒之後才重新開始， 而是願意面對的那一刻，就已經在路上了。」

對於犯過錯、曾在人生中跌倒的受刑人們，這句話不僅是電影的核心精神，更狠狠擊中無數在現實生活中感到迷惘的觀眾。它告訴大家，勇敢直面過去的傷疤，本身就是一種重生。

▲《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》直擊觀眾內心。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》目前仍在全台熱映中，挾帶著破6億的超強氣勢，這波「陽光熱潮」有望持續締造更驚人的票房數字，繼續推高台灣電影的歷史新高點。

▲▼《陽光女子合唱團》首映。（圖／記者周宸亘攝）

▲《陽光女子合唱團》打破《海角七號》紀錄，登頂台片票房冠軍。（圖／記者周宸亘攝）

 

