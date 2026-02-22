為愛捨棄王位！愛德華八世統治326天退位　盤點為愛放棄皇室頭銜成員

記者田暐瑋／綜合報導

哈利王子與美國女星梅根馬克爾結婚不到兩年後，就宣布退出英國皇室，當時白金漢宮發表聲明指出，兩人未來將不再以王室成員身分代表女王，並且不再使用「殿下」(HRH)頭銜。事實上，除了哈利王子以外，歷史上也曾有多位皇室成員因愛情而放棄「王子」或「公主」的身份，為了心愛的人捨棄皇室地位和權利，成為一段佳話。

▲哈利王子與妻子梅根，宣佈放棄王室成員頭銜。（圖／路透）

英國 愛德華八世

哈利王子的先祖愛德華八世於1936年登上英國王位，當時42歲的他對宮廷繁瑣的禮儀表現出不耐煩，並因忽視憲政傳統，引發政界的高度關注。特別是他在即位僅數個月後，便向正在辦理第二次離婚的美國名媛華里絲·辛普森求婚，此舉引起了極大的爭議。

▲英國國王愛德華八世為了迎娶美國社交名媛華里絲辛普森，寧可放棄王位。（圖／達志影像／美聯社）

此事引發英國首相及內閣的強烈不滿與反對，認為民眾難以接受一位曾兩度離婚的女子成為王后。最終，愛德華八世選擇「江山愛美人」，宣布退位，結束僅326天的短暫統治。

泰國 烏汶叻公主

現年68歲的烏汶叻公主出生於瑞士，是已故泰國國王蒲美蓬與詩麗吉王太后的長女，也是現任泰王瑪哈·瓦吉拉隆功的胞姊。她原本是王位第二順位繼承人，但在美國留學期間與同學彼特·詹森（Peter Ladd Jensen）相戀，最終決定放棄王室成員身份並遠嫁美國。

▲泰國公主烏汶叻，當年為了嫁給美國同學放棄王位繼承權。（圖／達志影像／美聯社）

這段經歷使烏汶叻公主被外界形容為「叛逆的長公主」。她婚後育有三名子女，1998年離婚後，於2001年攜子女返回泰國定居，並重新開始執行王室職務，但未恢復「殿下」的尊稱。2019年，烏汶叻曾宣布參選泰國總理，引發社會廣泛爭議，最終遭泰國選舉委員會認定不符合資格，無法參選。

荷蘭 約安弗里索王子

1968年出生的約安·弗里索王子，原為荷蘭王室第二順位繼承人，也是現任國王威廉·亞歷山大的二弟。然而，他自幼即明確表示不願成為國王。成年後，他與曾與荷蘭毒梟有過往來的女子梅布爾·維塞史密特相戀，婚事遭到荷蘭政府反對。隨後，約安·弗里索王子公開宣布放棄自己的王位繼承權。

▲荷蘭王室約安弗里索王子，為娶心愛女子，宣布放棄王位繼承權。（圖／達志影像／美聯社）

婚後，約安·弗里索與梅布爾·維塞史密特育有兩名女兒。不幸的是，2012年他在奧地利滑雪時遭遇雪崩受傷，導致缺氧昏迷。2012年3月1日，他被轉送至英國惠靈頓醫院接受治療，後於2013年7月13日回到荷蘭繼續治療。但最終，他於2013年8月12日在豪斯登堡宮逝世，享年44歲。

日本 眾公主們

由於日本皇室成員並沒有姓氏，而擁有公主身份的皇室成員在與平民結婚後，根據法律及社會慣例，會冠上丈夫的姓氏，因此將失去皇族身份。

▲日本皇族真子公主（右），將在2020年與未婚夫小室圭完婚。（圖／達志影像／美聯社）

例如，28歲的前明仁天皇長孫女、秋篠宮文仁親王的長女——真子公主，預計在2020年與未婚夫小室圭完婚。屆時，她將改名為小室真子，並正式脫離日本皇室，成為一名普通平民。

