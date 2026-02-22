遭轟「偷摸Karina的手」：別碰她！　《異能》男星喊冤：我手很癢

記者吳睿慈／綜合報導

由Netflix所打造的實境推理節目《怪奇謎案限時破》即將推出第二季，本季找來人氣女團aespa成員Karina加盟，怎料，19日記者會上，幾位固定班底打算比出星星姿勢拍照，在牽手之際，演員金度勳抓住她的手並搓了幾下，此舉被拍下引起爭議。

▲《怪奇謎案限時破2》日前舉辦記者會，卻發生金度勳摸Karina手的爭議。（圖／翻攝自Netflix IG）



演員金度勳因出演《異能Moving》打開知名度，他加入《怪奇謎案限時破2》出演，19日出席節目發布記者會時，6位固定班底先是牽起彼此的手，打算一起比出星星姿勢拍照，卻在拍攝合照時，金度勳被發現在合照時，突然抓著Karina的手「摳」，引起粉絲不滿痛批「性騷擾」、「偷摸」。

▲▼金度勳遭轟「偷摸Karina的手」，他解釋是在抓癢，並非刻意碰。（圖／翻攝自IG）



相關爭議影片掀起韓網負面批評，事件發生2日，金度勳被粉絲警告「不要碰Karina！」他21日在粉絲平台現身親自解釋，「我沒有碰她，確實我有抓手指頭，但那是因為很癢啦！」並非外界誤會的「偷摸」。