《夢夢》停刊8年！7、8年級都哭了　種村有菜《神風怪盜貞德》成經典

《夢夢月刊》自2003年開始發行，曾陪伴無數7、8年級少女度過青春歲月，成為她們青春記憶的一部分。然而，這本漫畫月刊於2018年11月發行最後一期後，轉型為電子期刊，消息震驚了許多夢迷，《夢夢月刊》不僅收錄了多部經典作品，讓許多日本漫畫家在台灣打開知名度，也捧紅了台灣漫畫家林青慧等人。讓我們一同回顧那些曾在《夢夢》連載的經典作品，重溫少女時代的美好時光。

談到曾在《夢夢》連載的知名作品，就不得不提日本漫畫家種村有菜。她的經典成名作《神風怪盜貞德》於1998年出版，總銷量突破500萬本，並成功改編為動畫播出。此後，她的其他作品如《尋找滿月》、《紳士同盟》以及《櫻姬華傳》等，持續受到7、8年級少女的熱烈追捧，成為她們心中的重要回憶。

知名漫畫家酒井真由與田菜來將於台灣月刊連載作品，酒井真由以《橘色解除》成名，代表作包括《橘色★天堂》、《MoMo》等，其中她擅長以色彩描繪夢幻場景，深受許多女性讀者喜愛。田菜來則以細膩的筆觸與感人的故事情節聞名，兩位作者的合作將為台灣漫畫界注入新活力。

春田菜菜在國三時便展現了創作才華，發表了她的短篇處女作品。之後，她開始在月刊上進行連載，並因年紀輕輕便投身漫畫創作而獲得「高中生漫畫家」的稱號。她的畫風以可愛圓潤為主，故事風格則偏向清新純愛，代表作品包括《武士達令》、《仙人掌的秘密》、《愛的木莓寮》以及《星座★眨眼》，均受到廣大讀者的喜愛。

台灣原創少女漫畫《戀愛教戰手冊》曾在市場上掀起熱潮，其描述高中生青澀單戀的故事成功引發讀者共鳴。該作品由編劇小杏桃與漫畫家灰野都共同創作，兩人合作默契十足。灰野都表示，書中她最喜歡的角色是李呈熙，而小杏桃則幽默地吐槽她每次喜歡的角色都不一樣，展現了兩人之間深厚的友誼。

當時，台灣有多位深受讀者喜愛的漫畫家，例如《焚月》、《不全才女》、《藍雪花》的作者林青慧；《極道甜心》、《晴天娃娃》的創作者陳漢玲；以及以華麗畫風著稱，被尊為「漫畫界華麗教主」的三月兔，其代表作包括《花翼妖精WINGS》和《惡魔的仙度瑞拉》。