林襄「NBA場邊睡覺」被拍漏網一幕！李多慧傻眼抓包⋯下秒換她失神

記者潘慧中／綜合報導

美國職籃NBA巫師隊「台灣之夜」20日晚上於華府登場，中職味全龍啦啦隊員林襄、李多慧以球迷身分出席，立刻成為全場焦點。有趣的是，林襄意外被李多慧捕捉到在場邊熟睡的漏網一幕，讓外界看了不禁嘴角失守。

▲李多慧偷偷拍下林襄在場邊睡覺的一幕。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



從Instagram限時動態中，可以看到林襄閉著眼睛靠在椅背上休息，一旁的李多慧搞笑地伸出手指著她、還附上3個問號，讓她事後看了自嘲：「有人去NBA球場睡覺的嗎⋯？」

有趣的是，林襄隨後也轉發了另一張與李多慧在觀眾席的合照，照片中，對方兩眼失神地躺在她的肩膀上，她則在下方簡短附上一個「眠」字，顯見兩人似乎仍深受時差所擾。

▲李多慧兩眼失神地躺在林襄的肩膀上。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

不只這樣，幽默的林襄還分享了之前被李芷霖偷拍的照片，「我還去MLB球場睡哦」，當時的她戴著棒球帽、身穿球衣，低著頭坐在座位上閉眼休息，對方還打趣備註「有人時差沒調好」。

▲林襄也曾在MLB場邊睡覺。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）