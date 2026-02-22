ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓4大寵妻狂魔曝光！
「5個理財公式」帶你脫離月光族
歌仔戲痛失國寶！王束花享耆壽91歲
林襄「NBA場邊睡覺」被拍漏網一幕！李多慧傻眼抓包⋯下秒換她失神

記者潘慧中／綜合報導

美國職籃NBA巫師隊「台灣之夜」20日晚上於華府登場，中職味全龍啦啦隊員林襄、李多慧以球迷身分出席，立刻成為全場焦點。有趣的是，林襄意外被李多慧捕捉到在場邊熟睡的漏網一幕，讓外界看了不禁嘴角失守。

▲▼林襄,李多慧。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲李多慧偷偷拍下林襄在場邊睡覺的一幕。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

從Instagram限時動態中，可以看到林襄閉著眼睛靠在椅背上休息，一旁的李多慧搞笑地伸出手指著她、還附上3個問號，讓她事後看了自嘲：「有人去NBA球場睡覺的嗎⋯？」

有趣的是，林襄隨後也轉發了另一張與李多慧在觀眾席的合照，照片中，對方兩眼失神地躺在她的肩膀上，她則在下方簡短附上一個「眠」字，顯見兩人似乎仍深受時差所擾。

▲▼林襄,李多慧。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲李多慧兩眼失神地躺在林襄的肩膀上。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

不只這樣，幽默的林襄還分享了之前被李芷霖偷拍的照片，「我還去MLB球場睡哦」，當時的她戴著棒球帽、身穿球衣，低著頭坐在座位上閉眼休息，對方還打趣備註「有人時差沒調好」。

▲▼林襄,李多慧。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄也曾在MLB場邊睡覺。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

23小時前

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞：大家無視就好

1小時前

張蘭急飛台北探孫！　揭春節缺席原因嗨喊：迎接我們家的小馬啦

16小時前

歌仔戲痛失國寶！「長髮小生」王束花辭世　享耆壽91歲

14小時前

老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

3小時前

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

2/21 12:51

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

2/21 08:00

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

2/20 19:24

忘剪大衣吊牌！　伊能靜陪小10歲老公逛街被直擊…邊走吊牌跟著晃

4小時前

Rain連發41顆愛心！韓4大寵妻狂魔曝光　劉在錫告白：想把妻子紋在胸口

15小時前

許光漢新片驚傳停拍！日媒爆「與中日關係惡化有關」台灣公司回應

6小時前

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

23小時前

