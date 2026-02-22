片酬高達1億！日明星夫妻「退了月租65萬豪宅」斷後路…出國拍神劇

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星真田廣之主演《幕府將軍》奪下艾美獎史上最多18個獎項，目前正在加拿大溫哥華拍攝第2季，且加入新的演員陣容，包括目黑蓮、榎木孝明、國村隼，以及水川麻美與窪田正孝夫妻。而這對明星夫妻結婚後首次共演同部劇集，外傳片酬加起來將近1億日圓（約台幣2000萬元），更為此退租東京豪宅，以斬斷後路的決心遠赴海外拚演藝事業。

▲明星夫妻檔水川麻美、窪田正孝憑試鏡贏得《幕府將軍2》角色，片酬合計將近1億日圓。（圖／翻攝自IG）

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，水川麻美與窪田正孝於2017年合作日劇《我們做了》後開始交往，交往2年後於2019年結婚，兩人婚後持續活躍演藝圈。電影圈人士透露，這次能拿下《幕府將軍2》演出機會，「水川麻美與窪田正孝各自參與試鏡，在毫無偏袒的情況下贏得角色，在拍攝現場，每位演員都準備了一台露營車作為休息室，可在車內用餐或小睡。此外，還為相關人員準備了足以應付長期逗留的寬敞住宿設施，在正宗好萊塢資金的支援下，整體拍攝環境已達到了最頂級的規模。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《幕府將軍2》加入新演員陣容，目前已經在加拿大開拍。（圖／翻攝自IG）

這位電影圈人士爆料，水川麻美與窪田正孝這次演出的片酬高於日本行情價，夫妻加起來超越1億日圓。加上兩人先後離開經紀公司，已經是獨立門戶的自由人，這次的片酬堪稱是全額到手。

由於加拿大拍攝將持續10個月之久，水川麻美與窪田正孝已經退租東京月租65萬日圓的30坪豪宅，以極大的決心投入拍攝工作。