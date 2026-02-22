老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber「老高與小茉」近日被瘋傳捲入逃稅風波，遭大連稅務單位調查拘留，甚至開出高達4.15億元人民幣（約新台幣18億元）的罰款，大批網友第一時間都認為是假消息。除了逃稅風波，更因為頻道靈魂人物「小茉」持續沒有在影片露臉，引發離婚揣測，而5天前頻道曬出的馬年拜年貼文，已被廣大粉絲視為最強力的反擊。

▲老高不僅陷逃稅瘋傳，更被揣測與小茉關係生變。（圖／翻攝自YouTube）

「老高與小茉」5天前透過YouTube社群發文，以「馬年到，福氣到！」為題，向支持者拜年並祝賀大家「家庭幸福、身體健康」。隨文附上的照片中，共有4隻手分別拿著紅、橘、水藍、黑色4款精緻的手作馬造型娃娃，呼應2026馬年的節慶氣氛。

其中位於畫面右下方、握著黑色馬兒的那隻手，特別做了精緻的「珍珠白配紅珠飾」美甲，極具個人風格，被眼尖網友認為極大可能就是許久沒有露面的小茉。

▲老高發「4手同框」拜年合照。（圖／翻攝自YouTube）

照片展現了年節團聚的氛圍，吸引超過3萬名網友點讚，留言區更是湧入大量支持聲浪。多數網友認為這張照片是最好的聲明，留言表示：「外界的流言蜚語不攻自破」、「再次同框，打破傳言」。還有人大讚老高冷靜，「完全不鳥外面的流言蜚語真的很帥」、「人紅是非多，不用理會專注自己即可」。同時也有人持續敲碗小茉出現「希望小茉能快點回來跟老高一起做影片吧」。

不料拜年照剛被視為打破離婚傳言，夫妻倆又陷入稅務傳聞。網友紛紛湧入頻道最新影片留言「老高小茉希望你們不要有事」、「快出來報平安」。