薔薔被打！他裝闊被拆穿「見笑轉生氣」 揭渣男5特質：以前年輕好騙

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）作風大膽、發言嗆辣，她日前便在節目中大方分享年輕時的感情經歷。她坦言曾遇過將自己包裝得完美無缺的對象，但背後其實藏著令人毛骨悚然的黑暗面，她藉此呼籲女孩們在交往前務必留意5項警訊。

▲薔薔坦言自己年輕時比較好騙。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



薔薔回憶起20幾歲時的自己，因為年輕比較好騙，男生說什麼她就信什麼，對方總愛裝成一副「有為青年」的模樣，不僅時常誇口自己很有人脈，還會一直營造出有錢闊氣的形象。

▲▼薔薔遇過很愛吹牛的男生。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



然而，紙終究包不住火。薔薔指出，當她漸漸發現男方講話大多不實在時，對方竟因為無法承受自卑感而當場「見笑轉生氣」，甚至動手打人，試圖用暴力來掩飾內心的不安。

▲薔薔曾經挨打。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



走過不堪的感情，薔薔反而豁達地認為「壞男人一定要早點遇到」，並從中先總結出4個絕對不能碰的恐怖情人特質，包含「愛吹噓裝闊」，喜歡假裝有為青年與政商人脈；「滿口謊言不實在」，極度依賴糖衣過度包裝外在；「無法面對真實自我」，習慣持續營造假象；以及最危險的「自卑心重且有暴力傾向」，一旦謊言被拆穿就會見笑轉生氣，甚至動手打人來掩飾窘境。

▲薔薔反而認為要早點遇到壞男人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



除了上述4點性格缺陷，薔薔也強調第5個特質，「價值觀落差過大」同樣會讓感情談得很辛苦。她坦承曾和經濟條件較差的男生交往，當男方無法承受雙方的生活水準差異時，自卑感就會作祟，進而開始嫌棄、甚至埋怨她，加上社交圈差異，最終只會不斷衍生出紛爭。

▲薔薔覺得價值觀落差太大的話，最好也別交往。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



