台灣脫口秀OG認曾萌退意　壯壯感性曝背後辛酸「竟然有人在意我」

記者許逸群／專訪

出道20年的脫口秀演員壯壯（陳彥壯）自國立台灣藝術大學戲劇系畢業後，便從劇場跨足到喜劇界，成為卡米地喜劇俱樂部的重要成員之一。然而這條追尋歡笑的道路並不輕鬆，他坦言脫口秀舞台的近距離挑戰，比劇場更「血淋淋」；他也曾在疫情低谷時考慮轉行，吐露出背後的辛酸歷程。

▲▼壯壯（陳彥壯）接觸脫口秀已近20年。（圖／記者周宸亘攝）

對於舞台劇出身的壯壯而言，面對現場觀眾本不該有壓力，但他坦承脫口秀完全是另一回事。劇場演員與觀眾有距離感，但脫口秀觀眾就近在眼前，這是最直接考驗演員「想要你笑」的功力。他透露上場前總是極度焦慮，需要時間沉澱並在腦中跑過所有段子順序，雖然盡可能假裝自在，但與觀眾互動的力度卻要一再調整。

壯壯直言，在喜劇界打滾多年，偶有退出念頭。特別是在疫情爆發期間，演出全面停擺，加上家人生病，讓他一度思考是否該放棄演員或喜劇工作。當時新秀如博恩的崛起，市場的快速轉變，讓他內心備受衝擊，曾感到「我是不是不能用了」，甚至懷疑自己是否真的與這個舞台格格不入。

▲壯壯吐露舞台外的辛酸歷程。（圖／記者周宸亘攝）



這份焦慮源自於現實壓力。壯壯早期工作有一場沒一場，最糟時月收僅約一萬元，主要靠著兼教表演課的零碎收入才能勉強支撐。他一直不敢將脫口秀演出當作主要收入來源，深怕它撐不起正餐，更擔心被劇組找時，時間卻因零星演出而對不上。

事實上，他畢業時，父親曾支持他出國深造或考公費當老師，但他仍堅決選擇演員這條路。當時為了不讓家人擔憂，他甚至會假裝出門工作，獨自到影院沉浸在自己的世界中。

▲壯壯的笑話多數來自生活瑣事，看到觀眾的笑容就是他最大的成就。（圖／記者周宸亘攝）

儘管如此，對脫口秀的熱愛仍是支撐他前進的最大動力。壯壯分享，那個瞬間的感動，常常來自於表演結束後，無論是大場還是小型演出，只要觀眾的歡呼聲夠大，笑聲如雷貫耳，都讓他覺得超級值得，甚至會興奮到夜裡難以入眠。

真正讓他感到被在意，獲得巨大能量的，是一次小型工作室演出後的經驗。一位男粉絲在散場後與他合照，透露從他出道時便開始關注所有演出，但有一段時間演出驟減，讓粉絲誤以為他「消失」了。提到這段，該名粉絲竟然當場感動落淚，讓壯壯也難得感性地坦言：「我真的很感動，竟然有人在意我。」這股被珍視的感覺，成為他最溫柔的力量。

▲▼壯壯在脫口秀圈子擁有相當深的資歷。（圖／記者周宸亘攝）

提到前幾年台灣脫口秀的表現已經廣泛讓更多人知道喜劇這件事情，被譽為台灣脫口秀OG的他坦言，這幾年脫口秀往下深入台灣社會，讓更多人看到喜劇的各種可能性。他認為，台灣的喜劇演員與觀眾，仍在不斷碰撞與探索彼此的喜劇尺度，而這個過程，正是喜劇圈持續進化的最好證明。

壯壯脫口秀《不好意思，請問你什麼意思 ?》2度全台巡迴場次，多數場次皆已完售，可見其人氣。另外，《卡米地站立喜劇爭霸賽》將在3月11日於網路播出，節目由壯壯全程擔任主持人，杜汶澤、凱莉、涵冷娜、張碩修Social等擔任評賽。