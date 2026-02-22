買刮刮樂「聽AI的話」指定2尾數！美女主播彩券行實測 中獎結果超真實

記者潘慧中／綜合報導

新年期間許多民眾喜歡買刮刮樂試手氣，主播鄭亦真今年突發奇想，決定將中獎的希望寄託在AI上，她實測詢問Gemini推薦的刮刮樂幸運尾數，並親自前往彩券行挑選指定號碼驗證，最終刮出的金額也隨之曝光。

▲鄭亦真利用AI選號。（圖／翻攝自Instagram／iamyichen0626）



鄭亦真在影片一開頭便直接提問：「Gemini，如果玩刮刮樂的話，要選號比較容易中獎？」隨後，她便根據AI給出的神秘數字，在彩券行向老闆點名要買尾數「014」及「02」的刮刮樂。

▲▼鄭亦真選擇的尾號。（圖／翻攝自Instagram／iamyichen0626）



刮獎過程高潮迭起，雖然一開刮就摃龜，但隨後鄭亦真立刻興奮大喊：「有！中了！中了！中了！中了！」她仔細數著刮出的數字「個、十、百、千、萬」，一度驚喜發現已經集滿兩個一萬塊的符號，激動直呼：「再刮到一個一萬塊，我這張就中一萬喔！」不過最後心情像洗三溫暖，該張刮刮樂實際是刮中兩百元，但她仍開心表示這中獎率很可以。

▲▼鄭亦真直接在彩券行開刮！（圖／翻攝自Instagram／iamyichen0626）



緊接著，鄭亦真刮開另一張號稱有14次中獎機率的「金馬獎」刮刮樂，在仔細核對圖案後，成功入袋500元獎金。最後，她在影片給出結論，這次Gemini提供的幸運尾數雖然有提高中獎機率，「但不一定回本。」

▲鄭亦真聽AI的話刮完的感想。（圖／翻攝自Instagram／iamyichen0626）