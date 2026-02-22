許光漢新片驚傳停拍！日媒爆「與中日關係惡化有關」台灣公司回應

記者陳芊秀／綜合報導

男星許光漢去年傳出將主演台日合作電影《Clinch》（暫譯《纏鬥》），近期多次被目擊現身日本，引發外界推測是為了接演作品做準備。然而昨日（21）日媒爆出電影在開拍前中斷，原因謠傳是與「日中關係惡化」有關，對此台灣製作公司否認並做出回應。

▲許光漢主演台日合作電影《Clinch》，然而近日被日媒爆停拍。（圖／翻攝自IG）

據日媒《週刊新潮》報導，電影《Clinch》原本預計3月開拍，故事以拳擊為主題，導演據傳是曾執導《百元之戀》、《AV帝王》的武正晴，並且將在台灣取景拍攝，而星二代人氣男星宮澤冰魚也在片中扮演重要角色。然而有消息指出，電影拍攝計畫中斷，並傳出台灣方面不想因為與日本交好而被中國大陸盯上。

對此台灣製作公司回應日媒：「主演的許光漢先生所屬的公司以及敝公司對劇本內容並不滿意，曾要求日方修改，但最終未達我們標準，因此決定暫停企劃。與中日對立影響無關。」該則報導指出電影復拍無望，同片男星宮澤冰魚的工作也受到影響。

宮澤冰魚現年31歲出身演藝世家，爸爸是音樂人兼演員宮澤和史，媽媽是日美混血廣播主持人光岡迪翁，與女星黑島結菜因拍攝晨間劇相戀生子，雙方沒有登記結婚，雙方現在是「事實婚」的關係。而他新片停拍，黑島結菜正好接下新日劇的演出工作，媒體推測男方工作空檔期間會專注家庭與育兒生活。