尹施允失憶後竟成殺人魔　《黑暗榮耀》朴成勳再演反派「關照」他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓驚悚喜劇《弱美男殺手日記》由尹施允、鄭仁仙、朴成勳主演，戲劇由《百日的郎君》導演李忠載、《詐欺遊戲》編劇劉勇在共同打造，講述尹施允飾演的證券公司職員，意外目睹殺人事件後逃跑時發生車禍而失憶，陰錯陽差拿到殺人魔日記，誤以為自己就是連續殺人魔，展開一連串搞笑又荒唐的事蹟。

▲▼ 尹施允失憶後竟成殺人魔。（圖／東森提供）

▲尹施允失憶後誤以為自己是殺人魔。（圖／東森提供）

尹施允飾演的「陸東植」是證券公司的基層職員，看似光鮮亮麗，實則是標準的當代社畜，無論大小事都選擇隱忍，被同事情勒脅迫加班、甚至替長官背黑鍋，承認過失並辭職了事。因受職場霸凌及家人無視，委屈又無助的他，決定結束悲慘的一生，豈料他輕生未遂，在撿到殺人魔日記後，開始模仿其中的變態行徑，試圖反擊生活中的種種不公。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尹施允劇中性格從一個極度懦弱的小蝦米，轉變為激動又瘋癲的大魔王，製作團隊表示，尹施允從第一場戲開始就很投入，透過眼神、手勢及說話的語氣，展現精湛演技，還常在拍攝現場聽到他的詭異笑聲。尹施允提到角色就難掩興奮，為詮釋角色的極大反轉，更從經典恐怖電影中汲取靈感，「這是我近期遇到最有趣的角色，也因為故事太迷人，立刻就被吸引住了，希望藉由陸東植的傻氣，塑造出一個古怪的精神病患者。」

▲▼ 尹施允失憶後竟成殺人魔　《黑暗榮耀》朴成勳再演反派「關照」他。（圖／東森提供）

▲《黑暗榮耀》朴成勳再演反派。（圖／東森提供）

近期以反派形象為主的朴成勳，再度扮演心思縝密、冷血的連續殺人犯，他飾演的「徐仁宇」正是那本日記真正的主人，為了滿足「捕食者」的慾望而不斷殺人。為貼近角色，朴成勳看了電影《美國殺人魔》來揣摩，想像自己帶著假面具與人相處，更參考前輩韓石圭的話，「如果是精神變態者，是不會感到害怕的！」因此誕生了外表紳士、優雅的殺人魔角色。

劇中朴成勳無意間發現尹施允是同路人，而特別「關照」對方，網友笑虧根本是霸總與灰姑娘的愛情故事，朴成勳透露與尹施允的化學反應很好，「我看尹施允的演技，感覺他就像陸東植一樣。」尹施允則說：「我和朴成勳的性格完全相反，雖然身高有差距，但彼此很信任對方。我們的形像如此迥異，只要在一起，就能充分展現各自的特質。」

▲▼ 尹施允失憶後竟成殺人魔　《黑暗榮耀》朴成勳再演反派「關照」他。（圖／東森提供）

▲《黑暗榮耀》朴成勳在劇中飾演殺人魔。（圖／東森提供）

身為反派角色專業戶，朴成勳私下卻是個不折不扣的搞笑男，與他共事的演員及工作人員都曾表示朴成勳很常在現場逗大家笑，連他獨特的「大媽笑聲」也讓人無法忽視，可以立刻讓氣氛活絡起來。

童星出身的鄭仁仙繼《魔女寶鑑》後再次和尹施允合作，飾演社區巡警「沈寶卿」，擁有敏銳的辦案直覺卻不被重視，直到因車禍事故撞傷尹施允，意外串起所有線索，誓言要抓到連續殺人案的兇手。鄭仁仙透露接到邀請後，覺得故事非常有意思，自己一直以來都想挑戰職人角色，加上這次的角色是警察，自信滿滿表示會好好演出。尹施允在片場十分熱情，鄭仁仙曾在媒體訪問中「投訴」對方太有活力，讓她跟著拍戲時消耗了大量體力，尹施允笑言：「不然你提早殺青好了。」戲劇週一至週五晚間9點在東森戲劇40頻道全台首播。

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

