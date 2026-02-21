性感男神黑化！葛倫鮑威爾「狂殺7名繼承人」　《豪門殺人指南》強奪280億　

記者蕭采薇／綜合報導

2026開春最具話題性的黑色幽默喜劇《豪門殺人指南》，由好萊塢新一代性感男神葛倫鮑威爾（Glen Powell）領銜主演，這次他拋開陽光形象徹底黑化，化身被豪門無情拋棄的私生子，為了奪回高達280億的巨額遺產，竟策劃超狂的連環謀殺案，準備除掉擋在眼前的7名繼承人。這不僅是一部犯罪電影，更是一場挑戰觀眾道德底線的極限試探。

▲《豪門殺人指南》由 好萊塢性感男神葛倫鮑威爾主演。（圖／CATCHPLAY提供）

為280億不擇手段！謀殺竟像「失控搶案」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《豪門殺人指南》近日釋出葛倫鮑威爾的幕後花絮，他搶先暴雷，透露電影一開場就會看到男主角「貝克」身陷囹圄，接著故事才以倒敘法揭開這位全球頂尖富豪私生子，是如何一步步走向失控。在母親「拿回你應得的東西」的洗腦下，貝克開始不擇手段。

葛倫鮑威爾直言：「這並不是一部單純的復仇電影，主題其實是野心！」他笑稱劇中的謀殺只是元素之一，「這更像是一場失控的搶案，只不過這場搶案剛好包含了殺人。」觀眾將親眼見證他如何精細布局，又如何將自己推向無可回頭的深淵，是一部宏大、瘋狂又充滿黑色幽默的犯罪寓言。

▲男主角葛倫鮑威爾分享，這是一部會徹底打破觀眾預期的作品，會跟著他一起冒險，甚至成為共犯。（圖／CATCHPLAY提供）

風騷舊愛來攪局！顛覆三觀「讓觀眾變共犯」

片中，貝克除了要費盡心思製造「匠心獨具的意外」讓繼承人相繼死亡，還得瞞著現任女友進行殺人計畫。更崩潰的是，由瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）飾演的風騷舊情人「茱莉亞」不僅看穿了他的陰謀，還企圖分一杯羹，讓整個奪產計畫隨時可能功虧一簣！

葛倫鮑威爾也大讚導演約翰帕頓福特（John Patton Ford）對電影調性的精準掌控，自信老練的敘事節奏，讓他聯想到年輕時的名導史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh），在危險與幽默之間取得巧妙平衡。他興奮表示：「這是一部會徹底打破觀眾預期的作品，你會跟著貝克一起冒險，甚至成為他的共犯！」保證觀眾走出戲院時，絕對會被這股翻轉三觀的衝擊力給深深震撼，《豪門殺人指南》將於2月26日全台上映。