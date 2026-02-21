柯震東、王淨、朱軒洋春節化身招財貓！　《功夫》走春迺夜市人潮炸裂

記者蕭采薇／綜合報導

由九把刀執導、斥資近3億台幣重磅打造的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，稱霸今年農曆春節賀歲檔！大年初三起，九把刀率領戴立忍、柯震東、朱軒洋與王淨等華麗卡司，馬不停蹄南下高雄、台中戲院謝票。不僅有影迷淚訴靠著電影台詞撐過家人重病的低潮，初四劇組更驚喜現身台中一中街夜市，瞬間被熱情民眾擠爆癱瘓，展現超狂人氣！

▲《功夫》導演九把刀、王淨、柯震東、朱軒洋來到台中一中街，感受到大批民眾的熱情。（圖／麻吉砥加提供）

「絕處逢生」救贖病患家屬 戴立忍霸氣喊：這就是台灣的功夫片

《功夫》上映後口碑爆棚，許多觀眾更開啟「多刷模式」瘋狂尋找彩蛋。初三劇組在高雄跑映後時，出現了超催淚的一幕。有觀眾在現場哽咽分享，因為家人生病，自己一度心情跌落谷底，直到看見電影台詞「末路花開，絕處逢生」以及片中「要相信」的精神，瞬間被打動，加上先前在網路上獲得九把刀與網友的集氣祝福，讓他深信家人一定能挺過難關，溫馨氣氛讓全場為之動容。

▲《功夫》中，王淨飾演的高中生「乙晶」拜戴立忍為師。（圖／麻吉砥加提供）

聽聞影迷的感人回饋，飾演神秘流浪漢的資深影帝戴立忍也感性表示，小時候看武俠電影總以為是台灣拍的，長大才知道多半是港片，「那種熱血陪伴我成長，很開心終於有一部屬於台灣、由我們自己拍出的功夫電影。希望有一天大家想起功夫片時，腦海裡浮現的不只是經典，也能想起我們的《功夫》。」

▲柯震東、朱軒洋在《功夫》飾演魯蛇高中生。（圖／麻吉砥加提供）

王淨化身招財貓萌翻全場 男神降臨一中街夜市全癱瘓

大年初四，女主角王淨歸隊，與九把刀、柯震東、朱軒洋前進台中戲院。在全場敲碗下，王淨當場展現好歌喉，清唱電影主題曲〈想要保護的〉，溫柔嗓音瞬間融化粉絲；她更帶著三位男神集體化身「招財貓」，同步喵喵叫擺拍，萌度直接破表。現場甚至有港澳粉絲為了搶看《功夫》第一時間飛來台灣，足見電影魅力。

▲王淨、柯震東在《功夫》有曖昧的感情線。（圖／麻吉砥加提供）

晚間，四人化身「地表最強推銷員」直奔台中一中街夜市走春拜年。男神女神一現身，立刻被人潮團團包圍，尖叫聲震耳欲聾。四人一路狂掃碳烤雞排、炸魷魚、糖葫蘆等在地美食，店家也開心收下海報貼在攤位力挺，笑喊：「邊賣雞排也要邊幫忙宣傳！」

▲柯震東、朱軒洋在《功夫》飾演魯蛇高中生。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》熱潮持續發威，21日導演九把刀也將繼續帶著柯震東、朱軒洋，現身台中新光三越中港店前舉辦合影見面會，勢必再掀起一波追星狂熱。