黃曉明遭爆「澳門豪賭輸47億」　親揭造假內幕：傷害還挺大的

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃曉明在去年曾遭不明人士影射欠賭債，對方指稱他在澳門豪賭七天，一共輸掉人民幣10.3億元（約新台幣47.7億元），掀起一陣熱議。對此，他近日在節目中解釋來龍去脈，藉此機會呼籲網友不要誤信謠言。

▲黃曉明在去年曾被影射欠下鉅額賭債。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

在節目《宇宙閃爍請注意》最新播出的片段中，黃曉明等班底圍成一圈玩「吹牛遊戲」，每人分享一個關於自己的故事，讓其他人猜猜到底是真是假。遊戲裡，黃曉明說：「我在澳門輸了十幾個億。」眾人一聽，便紛紛表示「假的、假的」，黃曉明隨後也公布答案說：「對，確實是假的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃曉明在節目中提及賭債謠言。（圖／翻攝自微博）

黃曉明表示，賭債謠言的背後推手，正是現在的AI人工智能。他提到，許多AI能直接製造出一篇新聞，內容有可信的，但也有虛構的，而這其中可能就會影射到無辜的人，讓原本荒誕的假新聞變得真假難辨，「這一聽就是個假新聞，但居然那個時候，有很多人相信了。」他也因此希望透過節目，提醒網友在科技發達的現狀下，應更加謹慎判斷網路資訊。

▲黃曉明呼籲觀眾要多注意辨別網路資訊。（圖／翻攝自微博）

事實上，當時造謠黃曉明、周杰倫等男星欠賭債的網友，只因希望博取流量牟利，便要求AI以「頂流明星被曝境外豪賭輸光10億身價引發輿論海嘯」為標題，生成負面新聞，後來被警方以「嚴重擾亂公共秩序」為由拘留8天。而黃曉明在風波當下，被網友問到「聽說你賭輸十個億」，他也幽默回覆：「歡樂豆（遊戲虛擬道具）嗎？」