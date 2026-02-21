ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
天后現高雄捷運！乘客全在滑手機
2026「開工挑這2天」最旺！
《天機試煉場》盧瑟妃遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
專訪／張鈞甯合體男友狂賣20億！　柯汶利拍性侵戲「發明1道具」護19歲女星

記者蕭采薇／台北報導

由大馬導演柯汶利執導、張鈞甯主演的懸疑鉅作《匿殺》，兩人攜手旗下潛力新人侯詠薰接受《ETtoday星光雲》專訪，不僅大方分享私下相處之道，柯汶利更透露，這次將震驚全球的「艾普斯坦蘿莉島」案件融入劇本，為了保護拍攝性侵戲的女星，他甚至親自發明了專屬的「床戲道具」。

▲▼ 電影匿殺,柯汶利, 張鈞甯,侯詠薰 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《匿殺》在中國大賣20億，導演柯汶利、侯詠薰、張鈞甯接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者徐文彬攝） 

蘿莉島慘案登大銀幕　柯汶利：電影要替弱勢發聲

《匿殺》在中國大陸狂賣4.53億人民幣（約新台幣20.6億元），挾帶超強氣勢於農曆春節檔期全台上映，讓這對影壇「黃金情侶檔」屢創票房奇蹟。

柯汶利是出了名的「懸疑犯罪迷」，平常愛看《名偵探柯南》、東野圭吾和犯罪紀錄片。但他強調，從《自由人》、《默殺》到這次的《匿殺》，絕對不是單純尋求刺激的犯罪爽片。「這次《匿殺》的靈感，其實就是來自艾普斯坦的蘿莉島事件。」

▲▼ 電影匿殺,柯汶利 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯汶利是出了名的「懸疑犯罪迷」。（圖／記者徐文彬攝）

柯汶利直言，好的電影必須有情緒出口和核心價值。面對外界質疑犯罪電影可能引發模仿效應，他霸氣回應：「就像刀可以割腕，也可以切水果，但它最初就是設計來切菜用的。我覺得電影是為了聲張正義，要替社會上不公平的角落發聲。」

▲《匿殺》張鈞甯。（圖／車庫提供）

▲柯汶利透露，《匿殺》靈感正是來自於近期再次掀起輿論的「艾普斯坦蘿莉島」案。（圖／車庫提供）

侯詠薰拍性侵戲留陰影　霸氣護花「發明床戲道具」

片中，張鈞甯旗下新人侯詠薰飾演遭遇狼爪的女孩「曉迪」。回憶起拍攝前的準備，侯詠薰坦言，當時19歲的她，即使在親密指導蔡佳茵的排練下，仍真實感受到被侵犯的無助與不適，「那種難受的感覺很真實，讓我心情低落了好一陣子。」

▲▼ 電影匿殺,張鈞甯,侯詠薰 。（圖／記者徐文彬攝）

▲張鈞甯（右）帶著旗下子弟兵侯詠薰（左）一起拍攝《匿殺》 。（圖／記者徐文彬攝）

為了保護演員，柯汶利展現了導演的溫柔與機智。他特別發明了一個「彈簧裝置」道具，「從背後拍的話，視覺上會有發生關係的衝擊效果，但其實兩位演員完全沒有肢體接觸。」柯汶利強調，演戲沒必要的接觸就該避免，「這不僅是保護演員，更因為我們的鏡頭應該對準施暴者的罪惡嘴臉，而不是去消費受害者。」

飯店遇驚魂險被騙！張鈞甯化身嚴母盯場

雖然在片場被保護得很好，但侯詠薰卻在剛抵達青島劇組時險些遇害。她回憶，當時剛到飯店就接到自稱「王導演」的電話，要她下樓聊角色。「但我才剛去片場見過柯導！對方連名字都對不起來。」細思極恐的經歷讓她當晚嚇得躲在經紀人房間不敢獨處。

▲▼電影匿殺專訪,侯詠薰 。（圖／記者徐文彬攝）

▲侯詠薰（左）對《匿殺》坦言準備性侵戲過程有些不適，導演柯汶利（右）則準備了「免接觸」道具，降低演員的心理陰影 。（圖／記者徐文彬攝）

身為老闆的張鈞甯則化身「嚴母」，平時就不斷耳提面命：「遇到奇怪危險的要求一定要回報，陌生人的飲料絕對不能喝！」有趣的是，侯詠薰空靈的氣質被網友大讚神似小S二女兒Lily，甚至有人看預告誤認是Lily來演。對此她笑說很開心，張鈞甯則點頭讚許：「我第一眼看到她，就覺得她很適合蒼井優的路線，氣質很像。」

情侶檔公私分明　柯汶利大喊「Good Take」超嗨

談到這對情侶檔在片場的相處之道，如果對角色有分歧聽誰的？張鈞甯笑說兩人審美一致，生活中也很常討論工作，但真有不同想法，「老實說是聽導演的，畢竟是他的作品。」柯汶利則溫柔補充，自己拍的是商業片，很願意多聽演員的意見，甚至會「拍一條你的、再拍一條我的」來磨合。

▲▼ 電影匿殺,張鈞甯。（圖／記者徐文彬攝）

▲張鈞甯在《匿殺》化身女打仔，展現矯健身手。（圖／記者徐文彬攝）

在張鈞甯眼中，柯汶利不只是從不對演員發脾氣的「情緒穩定王」，更是片場的「氣氛擔當」。只要拍到好鏡頭，他會像看足球賽進球一樣興奮大喊「Good Take！」帶動全場氣氛。不過這次柯汶利將劇組拉到通風極差的防空洞拍攝「地下城」，放煙霧效果後大家口罩全變黑，也讓張鈞甯苦笑直呼：「這下電影裡的『空氣稅』真的很合理了！」

▲《匿殺》張鈞甯、彭昱暢、黃曉明、徐嬌。（圖／車庫娛樂提供）

▲張鈞甯在《匿殺》化身女打仔，展現矯健身手。（圖／車庫提供）

【多麼痛的領霧】一覺醒來還以為穿到雲上 林口這霧也太濃了！

