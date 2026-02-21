HYBE天團過年拋震撼彈！暫停演藝活動　官方證實：她專心復健康

記者吳睿慈／綜合報導

國際人氣女團KATSEYE由HYBE所打造，成員分別來自很多不同國籍，兼具實力與外貌，出道以來釋出的歌曲皆有好成績，在全球享有高知名度。怎料，成員Manon近來傳出身體健康出現問題，官方20日對外證實她將休息一陣子，為養病中斷演藝工作，令粉絲擔心不已，希望她好好照顧自己的健康。

▲KATSEYE由HYBE所打造，出道不到2年已經享有高知名度。（圖／翻攝自KATSEYE IG）



KATSEYE於21日透過官方平台發出聲明，目的為告知粉絲關於Manon的狀況，「為了讓Manon集中於健康恢復方面，已經與Manon進行充分地對話溝通之後，（她）最終決定中斷團體的活動。」KATSEYE方面也強調，團體不會受到影響，剩下的成員將持續活動，同時期待著Manon再次回歸的日子。

▲Manon因健康異常暫停演藝活動。（圖／翻攝自KATSEYE IG）



Manon突然傳出健康異常，也讓粉絲擔心不已，由於KATSEYE正處於事業起飛期，2024年8月正式出道後，她們在國際間大放異彩，甚至入圍第68屆葛萊美獎新人獎，典禮上帶來歌曲〈Gnarly〉精彩演出。