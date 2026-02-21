ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
天后現高雄捷運！乘客全在滑手機
2026「開工挑這2天」最旺！
《天機試煉場》盧瑟妃遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
胡德夫春晚唱〈高山青〉遭出征　原民女歌手力挺「別製造仇恨」

記者蔡宜芳／綜合報導

75歲「台灣民歌之父」胡德夫擁有卑南族、排灣族血統，也因推動原住民正名運動，被封為「台灣原住民運動先驅」。他日前登上央視《2026年春節聯歡晚會》（春晚），演唱歌曲〈高山青〉，掀起熱烈議論，對此，原住民女歌手杜牧於20日發聲力挺，呼籲大眾停止製造仇恨與歧視。

▲▼胡德夫春晚唱〈高山青〉遭出征　原民女歌手力挺。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲胡德夫日前登上春晚表演。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

〈高山青〉遭網出征　杜牧反擊：挑事者請先做功課

杜牧強調自己沒有政治立場，但看著被她視為父親的胡德夫受委屈，感到萬分心痛。她指出，胡德夫數十年來為原住民努力，「他一個人，就一個人十幾年前就去中國唱原住民的歌，告訴中國，我們的家 我們的海 我們的稻穗有多美。他做到了，但有人看見嗎？」然而在自家土地上，卻常因主辦單位一句「不適合」或「年齡層不適合」等各種理由，遭取消演出，「這些事情，誰知道？不知道就請不要製造仇恨。」

▲▼胡德夫春晚唱〈高山青〉遭出征　原民女歌手力挺。（圖／翻攝自Facebook／杜牧 mumu）

▲杜牧發文聲援胡德夫。（圖／翻攝自Facebook／杜牧 mumu）

對於胡德夫在春晚演唱〈高山青〉遭負評，杜牧直言，該曲並不是原住民的歌曲，「挑事者要做功課。音樂是國際語言、是讓聽者有共鳴的，有錯嗎？錯了的話，錯在哪？」她表示，胡德夫唱歌不是為了討好，而是想用音樂告訴全世界「我們都一樣」。她更反問：「那些開巡迴演唱會的藝人呢？那些上節目說祖籍是中國哪裡哪裡的偶像呢？」

拒撤文對抗歧視！　怒槓挑事者：2026還在說青番

杜牧也提到，自己的發言可能會被經紀人要求刪除，但自己這次沒辦法妥協，「因為歧視不是一天兩天了，更演變成為一種攻擊。」她也憤怒指出，2026年竟還有人使用「青番」這種歧視性詞彙，並直接嗆聲：「我是青番，那你呢？挑起爭端的人，請問你是從哪裡來的？ 翻一下歷史課本謝謝。懶得找，我幫你，青番也是會用Google。」

【杜牧社群全文】

我沒有任何政治立場！
但我心痛的是⋯⋯ 如同我父親一樣的胡德夫爸爸
一個在台灣幾十年為了原住民努力
不停的唱 不停的想被看見 不停的讓別人知道我們
他一個人 就一個人十幾年前就去中國唱原住民的歌
告訴中國，我們的家 我們的海 我們的稻穗有多美
他做到了，但有人看見嗎？
在自己的土地上多少次的演出
因為主辦單位一句話：
「不適合」、「時間關係」、「年齡層不適合」
各種臨時且奇怪的理由，取消 再取消
這些事情，誰知道？
不知道就請不要製造仇恨
他不只是唱原住民的歌
他也唱了當初因為戰爭來台老兵的思鄉的聲音
也唱了屬於我們的民歌
也唱了很多很多關於每式各樣情懷的歌曲
他不是討好，是用他的方式用他的音樂
告訴全世界 我們都一樣！
一首高山青不是原住民歌曲⋯就把他罵的體無完膚
我在pub,每個知道我是原住民的人
不是點阿里山的故娘 就是 站在高崗上
這是我們的歌嗎？
不好意思
這是青山老師，鄧麗君跟姚莉與陽光的歌!!!
大家還是聽的很開心？
不！我錯了，我跟爸爸高度不同，我不能這樣比喻
我只是要說：挑事者要做功課。
音樂是國際語言 是讓聽者有共鳴的 有錯嗎？
錯了的話，錯在哪？
再來
我想問一句
那些開巡迴演唱會的藝人呢？
那些上節目說祖籍是中國哪裡哪裡的偶像呢？
我沒有辦法忍住我的情緒
經紀人一定會叫我撤文
但這次我決不妥協
因為歧視不是一天兩天了
更演變成為一種攻擊
你的手機沒有抖音歌嗎？
你的手機沒有中國歌手的歌嗎？
可可托海的牧羊人
雪落下的聲音
我們不一樣
跳樓機
飛鳥與蟬
不刪
與我無關
演員
太多了⋯我都懶得寫了
2026還有青番這種詞 我也是笑笑的看了
我是青番，那你呢？
挑起爭端的人，請問你是從哪裡來的？
翻一下歷史課本謝謝。
懶得找，我幫你，青番也是會用Google
新年快樂喔！

胡德夫杜牧春晚原住民歧視

