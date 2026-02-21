ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
天后現高雄捷運！乘客全在滑手機
2026「開工挑這2天」最旺！
《天機試煉場》盧瑟妃遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
Rain連發41顆愛心！韓4大寵妻狂魔曝光　劉在錫告白：想把妻子紋在胸口

記者田暐瑋／綜合報導

演藝圈有不少男星都超寵老婆，無論是高調放閃，還是低調互動，總是能甜到粉絲快蛀牙，讓人忍不住想大喊：「果然別人的老公就是不會讓人失望。」

1.Rain

Rain於2017年與金泰希結婚後，兩人就是演藝圈知名的神仙眷侶，不過兩人從交往到結婚都十分低調，Rain曾在節目中分享，金泰希一開始對自己沒感覺，花了1年的時間，才讓對方願意跟他交往。婚後他們維持低調作風，不常公開放閃，但Rain可是常常化身成老婆的頭號粉絲，在老婆的IG大大讚美對方漂亮，還連發41顆愛心emoji，讓粉絲看到天王如此寵妻的行為都覺得十分可愛！

▲▼Rain、金泰熙。（圖／翻攝自Instagram／bodyfriend.official）

▲Rain是演藝圈出名的寵妻魔人。（圖／翻攝自Instagram／bodyfriend.official）

2.朴明洙

有在看韓綜的人應該都對朴明洙不陌生，雖然他在節目裡常走一個易怒路線，看起來好像很容易跟別人吵起來，不過他老婆曾在節目分享談到，他私底下完全不會發火，也不會擺出大男人的架子，是一個暖男，兩人結婚已超過10年，他還是會捧著一大束玫瑰站在門口，就為了幫妻子慶生，行為相當的浪漫。

3.車太鉉

車太鉉與老婆在高中認識開始交往，當時他就認定對方就是想共度終身的結婚對象，皮夾內也都會放著兩人交往時的照片，以及老婆年輕時寫給他的情書，早期為了讓老婆放心，太過親密的戲他都不太接，兩人愛情長跑多年，雖然也經歷過分分合合，但車太鉉說過：「下輩子，我也要與老婆結婚。」

▲▼車太鉉。（圖／翻攝自韓網《블러썸 엔터테인먼트》）

▲車太鉉皮夾裡總是會放著老婆寫給他的情書。（圖／翻攝自韓網《블러썸 엔터테인먼트》）

4.劉在錫

劉在錫人氣、實力、魅力兼具，在演藝圈有著「劉大神」的稱號，在感情方面他也是模範等級的，兩人交往四個月左右，劉在錫就在節目承認與對方以結婚為前提的認真交往中，大方、不躲藏的態度十分帥氣。曾經在節目被問到刺青的相關問題，劉在錫就說想把妻子紋在胸口，另外，每次獲獎後的得獎感言，他也都不會忘記謝謝老婆。

▲▼劉在錫。（圖／翻攝自Instagram／sbs_runningman_sbs）

▲劉在錫不只是好藝人，也是好老公。（圖／翻攝自Instagram／sbs_runningman_sbs）

【蜥蜴揮手手】綠色蜥蜴聽到掰掰秒揮手 像在回應好可愛XD

