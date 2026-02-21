曾沛慈初四「手滑私照」！結婚4年⋯路邊依偎老公超甜：只好放閃

記者潘慧中／綜合報導

迎來農曆春節連假，許多藝人都會透過社群網站分享過年日常。不過，曾沛慈卻自嘲是「社群經營不擅者」，在初四這天因為不知道該發什麼文而陷入苦惱。但就在她猶豫不決之際，竟然手滑發送私照，突如其來的舉動瞬間閃瞎大批粉絲。

▲曾沛慈難得放閃。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）



曾沛慈幽默地說，身為一個不太擅長經營社群的人，真的不知道過年期間應該要放什麼照片才好。更逗趣的是，她坦言原本還處於猶豫不決的狀態，結果竟然不小心手滑到發送鍵，就這樣意外把私照PO了出去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

既然如此，曾沛慈索性將錯就錯，直接在內文寫下「只好放閃，閃爆天」，決定在新年期間大方曬恩愛。照片中，可以看到她與老公兩人緊緊靠在一起，在夜晚的戶外浪漫合影，背景還有著唯美的模糊燈光，雙雙對著鏡頭露出燦爛笑容，幸福感爆棚。

▲▼曾沛慈已經結婚4年了。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）



畫面中，曾沛慈頭戴深色鴨舌帽，身穿灰色連帽上衣並外搭一件保暖外套，打扮相當輕鬆休閒；一旁的老公則穿著簡單的黑色連帽上衣，兩人臉上都掛著藏不住的喜悅，也為粉絲的新年假期增添了滿滿的粉紅泡泡。