《柯南》最恐怖一集！圖書館殺人「屍體卡電梯上方」　網嚇：童年陰影

《名偵探柯南》連載至今已超過20年，人氣依然居高不下，故事中無論柯南走到哪裡，似乎都會發生死亡事件，因此被網友戲稱為「最恐怖的死神小學生」，也引發網友熱烈討論「名偵探柯南讓人印象深刻的一集」，其中經典的第51集《圖書館殺人事件》更是備受推崇。

《圖書館殺人事件》講述少年偵探團跟隨圖書館館長進入館內，卻發現館長行為怪異，表情更是令人印象深刻。館長的角色設定負面且陰沉，經常出現在他人背後，散發詭異氣息，最終他竟是將屍體藏在電梯上，這個情節讓不少網友直呼「當時搭電梯都感到害怕」。

▲柯南卡通裡圖書館館長相當陰森。（圖／翻攝自網路）

▲目露紅光讓鄉民們都嚇壞了，連少年偵探團都拔腿就跑。（圖／翻攝自網路）

最經典的場景莫過於屍體卡在電梯上方，導致電梯無法正常運行。這幕讓網友紛紛發文表示：「到現在還記得館長的臉！」甚至有網友分享，自己小時候因為這段情節，害怕進入圖書館，也不敢搭乘圖書館的電梯。劇情中，柯南一邊推理，電梯載著屍體緩緩上升，圖書館館長也跟著電梯一同上來，畫面驚悚至極。其他網友也留言表示，這段情節讓人心生恐懼，有一段時間搭電梯時總覺得上方可能有屍體。

▲電梯上的屍體，讓鄉民說小時候都不敢搭電梯。（圖／翻攝自網路）

這集除了驚悚的劇情外，圖書館館長的表情也讓許多觀眾印象深刻。不少網友表示，觀看圖書館殺人事件後，每次搭電梯遇到超重情況都會忍不住胡思亂想。此外，也有網友提到山莊繃帶男殺人事件同樣令人毛骨悚然，尤其是將人頭藏入肚子的手法，令人震驚不已。

《名偵探柯南》連載多年，劇中充滿許多經典片段，令人印象深刻。例如少年偵探隊曾被困在冷凍車中，光彦脫下外套為毛衣受損的灰原取暖，自己卻因寒冷而暈倒，而灰原則貼心地將兩人包裹在一起。這段情節讓不少人讚嘆光彦的暖男形象，同時也引發「柯哀迷」對編劇安排的激烈討論。

儘管如此，《名偵探柯南》自連載以來已超過20年，期間屢次傳出結局消息，但漫畫作者青山剛昌始終否認相關傳言，讓劇迷對故事的最終走向充滿期待。