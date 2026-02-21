ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

天后現高雄捷運！乘客全在滑手機
2026「開工挑這2天」最旺！
《天機試煉場》盧瑟妃遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

《柯南》最恐怖一集！圖書館殺人「屍體卡電梯上方」　網嚇：童年陰影

記者田暐瑋／綜合報導

《名偵探柯南》連載至今已超過20年，人氣依然居高不下，故事中無論柯南走到哪裡，似乎都會發生死亡事件，因此被網友戲稱為「最恐怖的死神小學生」，也引發網友熱烈討論「名偵探柯南讓人印象深刻的一集」，其中經典的第51集《圖書館殺人事件》更是備受推崇。

《圖書館殺人事件》講述少年偵探團跟隨圖書館館長進入館內，卻發現館長行為怪異，表情更是令人印象深刻。館長的角色設定負面且陰沉，經常出現在他人背後，散發詭異氣息，最終他竟是將屍體藏在電梯上，這個情節讓不少網友直呼「當時搭電梯都感到害怕」。

▲柯南卡通裡圖書館館長相當陰森。（圖／翻攝自網路）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲目露紅光讓鄉民們都嚇壞了，連少年偵探團都拔腿就跑。（圖／翻攝自網路）

最經典的場景莫過於屍體卡在電梯上方，導致電梯無法正常運行。這幕讓網友紛紛發文表示：「到現在還記得館長的臉！」甚至有網友分享，自己小時候因為這段情節，害怕進入圖書館，也不敢搭乘圖書館的電梯。劇情中，柯南一邊推理，電梯載著屍體緩緩上升，圖書館館長也跟著電梯一同上來，畫面驚悚至極。其他網友也留言表示，這段情節讓人心生恐懼，有一段時間搭電梯時總覺得上方可能有屍體。

▲電梯上的屍體，讓鄉民說小時候都不敢搭電梯。（圖／翻攝自網路）

這集除了驚悚的劇情外，圖書館館長的表情也讓許多觀眾印象深刻。不少網友表示，觀看圖書館殺人事件後，每次搭電梯遇到超重情況都會忍不住胡思亂想。此外，也有網友提到山莊繃帶男殺人事件同樣令人毛骨悚然，尤其是將人頭藏入肚子的手法，令人震驚不已。

《名偵探柯南》連載多年，劇中充滿許多經典片段，令人印象深刻。例如少年偵探隊曾被困在冷凍車中，光彦脫下外套為毛衣受損的灰原取暖，自己卻因寒冷而暈倒，而灰原則貼心地將兩人包裹在一起。這段情節讓不少人讚嘆光彦的暖男形象，同時也引發「柯哀迷」對編劇安排的激烈討論。

儘管如此，《名偵探柯南》自連載以來已超過20年，期間屢次傳出結局消息，但漫畫作者青山剛昌始終否認相關傳言，讓劇迷對故事的最終走向充滿期待。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

柯南殺人圖書館殺人事件

推薦閱讀

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

6小時前

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

9小時前

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

8小時前

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

6小時前

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

2/20 20:41

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

21小時前

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

7小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

2/20 19:24

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

5小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

12小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

2/20 19:48

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

23小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【黃國昌又被嗆】騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

即時新聞

剛剛
剛剛
41分鐘前22

《柯南》最恐怖一集！圖書館殺人「屍體卡電梯上方」　網嚇：童年陰影

1小時前0

改編香港6大恐怖慘案！「兇手犯案手段全都一樣」　觀眾看完嚇到吐

1小時前11

尹施允失憶後竟成殺人魔　《黑暗榮耀》朴成勳再演反派「關照」他

2小時前21

黃曉明遭爆「澳門豪賭輸47億」　親揭造假內幕：傷害還挺大的

2小時前20

《康熙》捧紅「3怪咖」經典人物！如花轉戰廟會　邱品叡家暴許純美

2小時前0

性感男神黑化！葛倫鮑威爾「狂殺7名繼承人」　《豪門殺人指南》強奪280億　

2小時前0

柯震東、王淨、朱軒洋春節化身招財貓！　《功夫》走春迺夜市人潮炸裂

3小時前1614

胡德夫春晚唱〈高山青〉遭出征　原民女歌手力挺「別製造仇恨」

3小時前41

專訪／張鈞甯合體男友狂賣20億！　柯汶利拍性侵戲「發明1道具」護19歲女星

3小時前0

台劇4大女主角經典語錄曝光！　《敗犬女王》霸氣金句戳中所有人的心

讀者迴響

熱門新聞

  1. 天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現
    6小時前2015
  2. 陳妍希離婚1年回台過年「不P了」
    9小時前188
  3. 美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉
    8小時前3011
  4. 曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚
    6小時前6
  5. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    2/20 20:412827
  6. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    21小時前82
  7. 《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
    7小時前163
  8. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    2/20 19:2442
  9. 罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋
    5小時前63
  10. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    12小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合