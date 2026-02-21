宇多田光吃麵竟言論翻車？　發文挨酸「心胸狹窄」本人震驚回應了

記者陳芊秀／綜合報導

日本神級歌姬宇多田光時常在社群發文與粉絲互動，近日卻因一篇「吃蕎麥麵」的貼文引發輿論風波，甚至遭部分網友批評「心胸狹窄」。對此她再度回應：「太聽不懂幽默了」。

▲宇多田光近日發文分享去店家吃蕎麥麵，不料引發日網炎上。（圖／翻攝自X）

宇多田光於2月18日發文寫道：「在前往一家第一次去的蕎麥麵店之前，我心想『反正一個人，而且這麼早應該不用預約吧……不對，還是打個電話預約一下好了』，於是先訂位。坐下後，一邊吃著蕎麥麵，一邊看到那些沒預約的人陸續上門，卻被店家告知『今天從這麼早的時段就已經客滿了……』而失望離開。這時一邊吃著蕎麥麵，那種美味啊。」最後她補上一句「大家辛苦了」。

▲宇多田光對第一次造訪的店家決定先預約，吃麵時見到許多人沒遇預約前來遇到客滿，「一邊吃著蕎麥麵，那種美味啊。大家辛苦了」。（圖／翻攝自X）

這篇語帶幽默地發文，引來日網兩極化解讀，有人直呼「超級懂！真的想去的店還是預約比較保險！」另一派網友則批評「預約成功當然安心，知道是人氣店也會開心，也可能會覺得果然很多人不預約，或是對沒進去的人感到同情，各種情緒都可能產生，但這些情緒會直接連結到『變好吃』這件事，心胸是不是有點狹窄呢？雖然我不確定啦」、「沒想到她會說出這麼刻薄的話……是我自己擅自塑造了她的形象，但還是有點失望」。

宇多田光得知該篇貼文引發爭議，於是昨日（20）再度發文：「聽說這個有點小炎上，我還想說『咦為什麼？難道是被說成宇多田在裝親民嗎，反正妳有錢到可以把蕎麥麵店買下來吧』之類的嗎？結果上X一看，竟然有人批評『性格差』、『腹黑』，真的……太聽不懂幽默了。是不是只在社群網路看文字，才會那樣解讀呢？」文中還加上苦笑表情符號。

▲宇多田光再度發文：「太聽不懂幽默了。」（圖／翻攝自X）