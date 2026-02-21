罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

記者潘慧中／綜合報導

香港女歌手何雁詩前陣子帶著罕病兒搭機出國，本是一樁溫馨的家庭旅行，卻因為一段影片引來部分網友謾罵：「坐在妳前面的人真的會被逼瘋！」對此，她不僅沒有動怒，反而用高EQ且令人心疼的幾句話回應了。

何雁詩與歌手鄭俊弘育有3歲兒子Asher，孩子先前被診斷出患有罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome），是一種無法根治的神經發育障礙疾病。在經過長期治療後，好不容易有了明顯進步，她日前決定帶著小孩搭機出國，並感性地說：「謝謝你成為我們的兒子，提醒了我們去注意那些平時容易忽略，卻十分值得喜悅與感恩的生活小事。」

何雁詩也分享了Asher在機上的可愛反應，兒子看到螢幕從頭頂降下來時，不只興奮到狂拍前座的椅背，還覺得飛機引擎的轟鳴聲很好笑，甚至發現「戳媽媽眼睛」把她叫醒是一件超好玩的事。

未料，這段搭機經歷意外引來部分網友的嚴厲批評，有人留言狂酸：「行行好就選第一排的座位吧」、「坐在妳旁邊的乘客真的會『謝謝』妳」，甚至有人毫不客氣地直言「坐在妳前面的人真的會被逼瘋」，質疑何雁詩兒子的這個舉動會干擾到前座乘客的安寧。

面對網友的冷嘲熱諷，何雁詩親自現身留言區解釋。她透露有特殊需求家庭出門總是「超前部署」，為此他們特別安排自己坐在兒子旁邊，並將兒子前面的那一排座位全部包下來，留給爸媽等家人乘坐，以此避免打擾他人。至於不直接選擇第一排的原因，她則無奈表示，那確實是最理想的安排，但可惜訂機票時第一排早就已經全滿了。

何雁詩進一步為兒子發聲，坦言因為Asher沒有語言能力，所以其實非常安靜，唯一發出的聲音只有笑聲，甚至比大多數人都還要安靜，「身為特殊需求兒童（SEN）的父母，我可以向你們保證，我們最討厭的事情就是給別人添麻煩。」

最後，她溫柔地說自己很幸運能擁有Asher，因為兒子天性乖巧，在長途飛行中從未鬧過脾氣，過去在飛機上更常被其他乘客稱讚超乖，「所以單憑這支影片，或許對他有些不公平。」