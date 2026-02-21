演唱會規格不顧成本！《冰冰Show》14組歌手輪番開唱

記者許逸群／台北報導

白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟與郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，本週播出「年初五歡喜大團圓」紅白對抗好歌接力不斷，邀請到永遠的偶像歌王謝雷與粉紅超跑女神林姍，一出場演唱〈青春嶺〉讓大家享受好歌！

▲《超級冰冰Show》邀請眾多歌手輪番演唱。（圖／民視提供）

白冰冰稱讚謝雷真是「太恐怖」永遠看不出年紀，跟年輕一輩的唱歌都不降key。謝雷更是傳承下一代，帶領陳思瑋、曾瑋中、明亮演唱〈酒國英雄〉氣勢十足展現帥氣！再與小江蕙陳思安演唱〈迎春花〉讓觀眾在年節期間享受歌王經典歌聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝雷與後輩唱將演出。（圖／民視提供）

「豪華歌喉戰」與「聲命共同體」分成紅白兩組，超狂14組歌手團體合作賽熱鬧非凡，再加上大牌歌手演唱，歌手盛裝輪番演唱，白冰冰形容現場如演唱會規格，沒有考慮成本邀請了各路好手，以及《超級孩子王》的小歌手們回來演出，讓陽帆也直呼：「只有冰冰Show能超越冰冰Show！」

▲阿基師直接在節目「辦桌」。（圖／民視提供）

不僅如此，節目現場更直接請了阿基師到攝影棚辦桌，在福容大飯店全力支持下，所有圍爐的桌子、椅子與餐具全都運到攝影棚。阿基師帶來「獨佔鰲頭」與「佛跳牆」等拿手好菜，直接在棚裡讓歌手們一起圍爐大啖他的拿手好菜。