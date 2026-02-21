饅頭媽產檢出大事！驚「子宮支撐力不足」醫勒令臥床：恐隨時破裂

記者陳芊秀／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）去年驚喜宣布懷上第四胎，並在盛大的性別派對後證實即將迎來「女寶寶」，讓大批長期關注她的粉絲感到既興奮又期待。然而，預產期原定於2月底的她，昨（20）日在社群發文透露，由於產前檢查出現突發狀況，目前已被醫師要求嚴格臥床安胎，且不排除提早生產的可能性。

▲饅頭媽懷上四寶做產前最後一次檢查，不料醫師勒令嚴格臥床。（圖／翻攝自IG）

三度剖腹風險高

饅頭媽發文感嘆，原本是例行的產前最後一次檢查，沒想到在測量胎心音時，發現竟出現每20分鐘一次的頻繁宮縮。醫師在評估後表示，由於這是她第三次進行剖腹產，體內舊有的開刀傷口厚度目前僅剩0.5公分，情況相當危險。

醫師擔心子宮支撐力不足，可能等不到原定的2月28日就發生傷口破裂的意外，因此當場詢問她是否要再提早3至4天生產。饅頭媽無奈表示，雖然初期就已看好日子，沒想到「仙寶」如此心急想出來領紅包，現在只能遵照醫囑，每6小時服用一次安胎藥，並接受「好好休息」的嚴厲警告。

▲饅頭媽發文。（圖／翻攝自IG）

絕美孕肚照

隨文附上一張孕肚照，饅頭媽穿著白色的露肩平口薄針織上衣，下身則是藍白條紋的輕便短褲。她大方露出圓潤、光滑且碩大的孕肚，右手溫柔地撫摸著肚皮，左手則輕撥百葉窗廉，眼神望向窗外，在柔和的自然光下，將孕婦的溫柔與期待展露無遺。

網友齊祝「阿芯」平安順產

饅頭媽貼文一出，粉絲紛紛送上的暖心祝福，為辛苦的饅頭媽祈求順產：「超美！祝阿芯生產順利」、「祝平安順產」、「一切平安」、「好好休息唷～」、「辛苦了 真的要多休息」。也有網友看到寶寶急著出來，幽默留言：「寶寶會自己選時間～小雙魚？」、「阿芯辛苦了，加油！」。