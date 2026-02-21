天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

記者吳睿慈／台北報導

「全民情歌天后」丁噹推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，日前她帶著冠軍歌曲南下高雄擔任一日情歌站長唱情歌給大家聽，現場吸引滿滿人潮。而她即將開始準備高雄巨蛋演出，日前，特地化身導遊拍攝「高雄演唱會捷運教學影片」，親自帶著歌迷從左營高鐵站搭乘捷運前往高雄巨蛋，沒想到影片一出，讓大批歌迷扼腕「錯過天后」、「竟然沒人發現」。

▲丁噹把高雄變成演唱會現場。（圖／相信音樂提供）



丁噹日前南下高雄擔任一日情歌站長，活動一開始，便演唱〈我愛他〉釋懷版，引發全場歌迷齊聲大合唱，捷運站直接變成K歌現場，從經典歌曲〈平凡相依〉、〈好難得〉、〈親人〉，唱到新專輯中的〈曾經如今〉、〈最痛的遺憾〉，獲得歌迷熱烈回應，台下觀眾頻頻大喊：「好好聽」，演唱了8首歌迷還聽不夠，在聲聲熱情的安可下，稱職的一日情歌站長丁噹加碼獻唱〈花火〉，全場聽得如痴如醉。

▲丁噹現身當高雄一日情歌站長。（圖／相信音樂提供）



當天看著台下很多拿著行李箱路過聽她唱歌的人，丁噹回想起當年她「離家出走」的時候也是拿著一個行李箱去外面打拚，很開心能在回家的路途中，唱歌給大家聽，演出結束後換丁噹回家和家人過年，有幫外婆慶生還有捶脈，更把握難得的年假和小學、中學同學聚會，過完年後，丁噹也將準備高雄巨蛋演出，期待帶給歌迷難忘一夜。

▲丁噹現身高雄捷運沒人發現。（圖／翻攝自丁噹臉書）



而她4月18日即將帶著《夜遊》夜未眠巡迴演唱會重返高雄巨蛋開唱，為此特地拍攝「高雄演唱會捷運教學影片」，親自帶著歌迷從左營高鐵站搭乘捷運前往高雄巨蛋，化身導遊，有歌迷看到影片扼腕：「搭捷運真的不能低頭滑手機，錯過會後悔一輩子！」原來不少乘客專心滑手機，完全沒發現丁噹就在身旁。

《丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽》即將報名截止，2月22日晚間23點59分線上截止收件，將有機會參加3月1日下午15點。錢櫃KTV台北林森店為第二階段複賽，3月15日下午15點，高雄夢時代百貨（幸福廣場）為第三階段決賽，奪冠者更可抱回10萬元等好禮，更多歌唱比賽的相關資訊，請關注丁噹、相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。