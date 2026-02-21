ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
天后現高雄捷運！乘客全在滑手機
2026「開工挑這2天」最旺！
《天機試煉場》盧瑟妃遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
現場塞爆萬人！草爺「宮廟辦四驅車大賽」化身銷售員

記者許逸群／台北報導

由草爺與柯大堡發起，第一屆「神行盃國際四驅車大賽」於大年初四、初五在桃園護國宮正式登場，現場吸引滿滿人潮，將廟宇信仰文化結合四驅車競技，透過電競直播方式，由郭鬼鬼與柯大堡主持賽事轉播，活動現場還加入了百萬煙火施放。

▲▼草爺砸重金舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」。（圖／紅心字會提供）

▲草爺砸重金舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」。（圖／紅心字會提供）

大賽事前，草爺與柯大堡就率工作團隊進行預演，將四驅車軌道架設完成。除了國際比賽的專業賽道之外，現場也為了親子家庭，設置了四驅車組車區及休閒組的四驅車賽道，讓初學者也可以現場體驗競賽。此外，草爺也親自化身為汽車銷售員，向初接觸四驅車的朋友們介紹車，成交了上百輛車！

▲▼草爺砸重金舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」。（圖／紅心字會提供）

▲解婕翎體驗四驅車賽事也順利完賽。（圖／紅心字會提供）

四驅車大賽也吸引了不少藝人好友前來，像是「港仔台爸」張啟樂、解婕翎、陸子玄、本本（江佑真）、卜星慧、黃子宇也都到場體驗參賽！解婕翎、陸子玄、本本（江佑真）也都順利完賽獲勝，取得晉級資格。就連前來護國宮發放新春福袋的總統府副秘書長何志偉也被人潮吸引到四驅車大賽會場。

▲▼草爺砸重金舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」。（圖／紅心字會提供）

▲陸子玄順利完賽取得晉級資格。（圖／紅心字會提供）

草爺表示，第一屆「神行盃國際四驅車大賽」有上萬人前來參與，甚至還有人清晨就為了參賽資格來排隊。看著許多人全家大小，在廟埕體驗四驅車競技與祈福，讓身為主辦的草爺非常感動。

