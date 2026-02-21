獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

記者蕭采薇／台北報導

新生代大勢女星王淨與曹佑寧甜蜜認愛3年，感情穩定，一舉一動都是外界關注焦點。近日兩人在農曆春節期間的社群貼文，被眼尖網友認為疑似釋出「求婚」訊號！曹佑寧曬出的照片中，一枚戒指恰好落在王淨的小卡手上，而王淨除夕夜更曬出伸出左手的姿勢。對此，雙方經紀人皆向《ETtoday星光雲》給出回應。

▲曹佑寧、王淨穩交3年再爆求婚。（圖／翻攝自曹佑寧IG）

戒指套牢小卡！網瘋猜求婚訊號

曹佑寧在大年初二分享了一系列過年生活碎片，最後一張小賭怡情的照片中，桌面上不僅有骰子與鈔票，還擺放著王淨主演國片《鬼才之道》的劇照小卡。更引人注目的是，一枚戒指竟不偏不倚地落在小卡上王淨的左手位置！

超神巧合不只一樁，回顧王淨在除夕夜的貼文，剛好有一張她身穿新片《功夫》宣傳服、伸出左手，上頭還有個大戒指。隔空互動讓粉絲激動狂喊：「只有我發現戒指嗎？」、「戒指放的位置很剛好」、「還在手上啊救命！」猜測屢傳閃婚的小倆口是否真的好事近了。

▲曹佑寧秀出王淨小卡，戒指放在左手的位置，引發聯想。（圖／翻攝自曹佑寧IG）



經紀人揭真相：純屬巧合、一如往常

對於全網沸騰的求婚揣測，王淨經紀人向《ETtoday星光雲》澄清，這一切真的只是美麗的誤會。經紀人笑回：「王淨拍的照片是工作照，純屬巧合，大家不要過度解讀了！」 同時也不忘為正在熱映的賀歲新片宣傳，幽默喊話：「如果大家想念王淨，可以進戲院看看《功夫》！」

而曹佑寧經紀人也向《ETtoday星光雲》澄清：「哈哈，還是一如往常啦！謝謝你們的關心，祝福大家新年快樂！馬上豐盛，心裡所希望的馬上成就！」

▲王淨日前貼出的照片，伸出左手的戒指。（圖／翻攝自王淨IG）

男友飛日本滑雪 大氣喊：不用儀式感

事實上，王淨與曹佑寧雖然穩定交往，但給予彼此極大的空間。王淨7日剛迎接28歲生日，當天她馬不停蹄為《功夫》勤跑宣傳，而男友曹佑寧則飛往日本滑雪、打高爾夫度假。面對男友缺席生日，王淨大方展現成熟戀愛觀，連忙護愛解釋：「沒有啦！他喜歡滑雪啊，就讓他去做喜歡的事，不用一定要什麼儀式感。」

雖然沒能實體陪伴，曹佑寧仍在社群低調留下「生日蛋糕」符號傳情，王淨也將兩人私下的對話截圖藏在貼文最後偷放閃。而情人節當天，王淨仍在為跑《功夫》影人場宣傳，將時間留給影迷。

▲王淨（中）近期與柯震東、朱軒洋一同宣傳《功夫》，並接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／麻吉砥加提供）

至於近期與柯震東宣傳被網友質疑「沒邊界感」，王淨一頭霧水反問：「有嗎？」柯震東也幫腔澄清兩人就是「蠻好的純友誼」，結束這場烏龍插曲。