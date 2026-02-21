記者潘慧中／綜合報導

從《超級星光大道》出道的李宣榕近期鮮少更新社群網站，讓不少粉絲相當關心她的近況。沒想到，她久違發文竟是曬出一張整個人趴在治療床上的照片，並首度吐露自己消失的這段期間，其實正飽受突如其來的病痛折磨。

▲李宣榕被診斷出是「椎間盤」與「脊椎」方面出了問題。（圖／翻攝自Instagram／sharonlee_1210）



李宣榕久違發文卻無奈地說，之所以很久沒發文，除了因為生活太忙碌，「連打開社群和新聞的時間幾乎很少」，另一個原因是，其實在半個多月前，身體突然出現急性疼痛，「無法彎腰的狀態，著實嚇到！連躺平的姿勢都會不舒服，完全沒法運動。」

照片中，只見李宣榕身穿灰色長袖上衣與牛仔褲，戴著黑色口罩，看似疲憊地趴在治療床上，腰部至臀部之間蓋著一條藍色毛巾，上方正架設著醫療儀器進行照射治療。

▲李宣榕期盼早日康復的一天。（圖／翻攝自Instagram／sharonlee_1210）



面對身體警訊，李宣榕乖乖尋求醫療協助。她透露，經過中西醫的看診評估後，被診斷出是「椎間盤」與「脊椎」方面出了問題。目前正在積極接受治療與休養的她，只能保持樂觀態度，期盼身體能夠順利康復，「希望能恢復到可以正常運動跑跳的狀態。」