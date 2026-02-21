ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

天后現高雄捷運！乘客全在滑手機
2026「開工挑這2天」最旺！
《天機試煉場》盧瑟妃遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

消失很久沒PO文！李宣榕被拍「虛弱趴床」 認了2部位劇痛出事

記者潘慧中／綜合報導

從《超級星光大道》出道的李宣榕近期鮮少更新社群網站，讓不少粉絲相當關心她的近況。沒想到，她久違發文竟是曬出一張整個人趴在治療床上的照片，並首度吐露自己消失的這段期間，其實正飽受突如其來的病痛折磨。

▲▼李宣榕。（圖／翻攝自Instagram／sharonlee_1210）

▲李宣榕被診斷出是「椎間盤」與「脊椎」方面出了問題。（圖／翻攝自Instagram／sharonlee_1210）

李宣榕久違發文卻無奈地說，之所以很久沒發文，除了因為生活太忙碌，「連打開社群和新聞的時間幾乎很少」，另一個原因是，其實在半個多月前，身體突然出現急性疼痛，「無法彎腰的狀態，著實嚇到！連躺平的姿勢都會不舒服，完全沒法運動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，只見李宣榕身穿灰色長袖上衣與牛仔褲，戴著黑色口罩，看似疲憊地趴在治療床上，腰部至臀部之間蓋著一條藍色毛巾，上方正架設著醫療儀器進行照射治療。

▲▼李宣榕。（圖／翻攝自Instagram／sharonlee_1210）

▲李宣榕期盼早日康復的一天。（圖／翻攝自Instagram／sharonlee_1210）

面對身體警訊，李宣榕乖乖尋求醫療協助。她透露，經過中西醫的看診評估後，被診斷出是「椎間盤」與「脊椎」方面出了問題。目前正在積極接受治療與休養的她，只能保持樂觀態度，期盼身體能夠順利康復，「希望能恢復到可以正常運動跑跳的狀態。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李宣榕

推薦閱讀

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

6小時前

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

3小時前

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

4小時前

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

20小時前

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

3小時前

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

18小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

22小時前

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

4小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

9小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

21小時前

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

20小時前

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

2小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前21

胡德夫春晚唱〈高山青〉遭出征　原民女歌手力挺「別製造仇恨」

12分鐘前0

專訪／張鈞甯合體男友狂賣20億！　柯汶利拍性侵戲「發明1道具」護19歲女星

28分鐘前0

台劇4大女主角經典語錄曝光！　《敗犬女王》霸氣金句戳中所有人的心

49分鐘前0

HYBE天團過年拋震撼彈！暫停演藝活動　官方證實：她專心復健康

1小時前0

亞洲6大恐怖片嚇到歐美搶翻拍！　貞子蟬聯台灣日片票房冠軍17年成傳奇

1小時前11

曾沛慈初四「手滑私照」！結婚4年⋯路邊依偎老公超甜：只好放閃

2小時前0

宇多田光吃麵竟言論翻車？　發文挨酸「心胸狹窄」本人震驚回應了

2小時前1

台灣綜藝節目史！《周日八點檔》吳宗憲主持8年　3大外景綜藝成絕響

2小時前22

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

2小時前0

演唱會規格不顧成本！《冰冰Show》14組歌手輪番開唱

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳妍希離婚1年回台過年「不P了」
    6小時前146
  2. 天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現
    3小時前1811
  3. 美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉
    4小時前227
  4. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    20小時前2827
  5. 曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚
    3小時前4
  6. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    18小時前82
  7. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    22小時前42
  8. 《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
    4小時前141
  9. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    9小時前61
  10. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    21小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合