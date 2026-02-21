春節神明出巡驚見天菜！紅衣「抬轎男」竟是陸劇男神　目擊片瘋傳

記者陳芊秀／綜合報導

農曆春節期間，各地都有不同的傳統習俗活動，其中福建在春節有「福州遊神」活動。有網友發現神明出巡的隊伍中，負責抬轎的其中一個男子，竟是活躍陸劇、短劇演出的男神蔡欣洋，影片吸引大批網友關注。

▲福建泉州當地神明巡境活動，抬轎男子被認出是陸劇男神。（圖／翻攝自微博）

福建當地的習俗之一，是春節期間請宮廟的神明出來巡境。網友分享的影片中，眾人身穿進香的專屬紅色外套，其中一個男子外型高大帥氣，加入扛轎隊伍中相當專注，原來是回福建老家的蔡欣洋，也跟著家鄉活動參加遊神活動，一路上還笑容滿面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友發現抬轎男之一是蔡欣洋。（圖／翻攝自微博）

蔡欣洋現年27歲，畢業於南京藝術學院播音主持系，擁有185公分高挑身材，以及帥氣外型，2020年開始演出長劇，曾在胡一天、章若楠主演的戰爭劇《憑欄一片風雲起》演出一角。他近年開始轉戰中劇、短劇市場，尤其在短劇時常扮演霸道總裁角色，火速擁有一票粉絲，最近在超人氣短劇《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》第4季演出關鍵角色。

▲蔡欣洋近年轉戰短劇圈，時常扮演霸道總裁。（圖／翻攝自微博）

據同鄉網友透露，蔡欣洋去年回福建泉州南安的老家時，也有參加神明巡境，更稱讚他是「全村最靚（帥）的仔」，而且說了一口流利的閩南話。網友看了影片紛紛留言「再怎麼當明星，回家還得該幹啥就幹啥」、「他身材這麼好就該多幹活」、「回趟老家好多親戚發影片」。