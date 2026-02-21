朴娜勑遭調查！現身警局「全程詭異笑」　韓網發毛：這麼開心？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴娜勑過去因被指控霸凌經紀人、違反醫療法等罪名，暫停一切演藝事業，她20日下午3點首度遭到傳喚前往警局接受調查，直到晚間10點才返家，面對記者追問，她表示自己會誠實接受調查，但全程呈現「詭異笑容」，現引起韓網熱議，令韓網傻眼「笑成那樣還以為她是受害者」。

▲朴娜勑接受現身警局。（圖／翻攝自JTBC）



朴娜勑涉嫌特殊傷害、違反醫療法，20日下午3點首次被傳喚，前往江南警察局接受第一次的調查，過程約莫7小時30分鐘，她在當日晚間10點半左右現身，天色已暗，但她全程保持「笑容」，面對記者追問，她回答「今天誠實接受調查，針對調查官的問題，皆按照事實回答了。」是否承認霸凌經紀人？她則表示：「我認爲，通過調查之後會揭開真相。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴娜勑接受調查完的表情一直保持笑容，讓韓網覺得態度太輕鬆。（圖／翻攝自JTBC）



自爆發醜聞後，朴娜勑首度站在大眾面前，她不忘透過鏡頭道歉：「很抱歉因為我的事情，讓大家煩心擔憂。」至於是否有向經紀人丟酒杯？以及經紀人是否有說謊？她皆表示，之後會透過調查揭開真相，最後被問到有什麼話想對經紀人說嗎？她回答「沒有」，便鞠躬離開現場。

只是朴娜勑受訪的片段，全程保持笑容，引發韓網熱議，有網友留言表示不懂為何朴娜勑一直在笑，「什麼事這麼開心」、「笑成那樣還以為她是受害者」、「她的語氣ㄎㄎ，表情也很瘋」、「怎麼有種自信滿滿的感覺」，朴娜勑的表情掀起討論，新聞下方全是負面留言。