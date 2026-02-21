過年回鹿港賣餅太累！米可白「雙耳突耳鳴」聽不到 戴罩真相惹心疼

記者潘慧中／綜合報導

米可白最近趁著春節假期特地返回鹿港老家，幫忙家人經營的傳統餅舖生意，吸引大批熱情粉絲從各地遠道而來朝聖。然而，在看似充滿活力與民眾開心互動的背後，她卻無預警吐露了令人擔憂的身體狀況，「一直斷斷續續耳鳴，有時候甚至聽不太到客人的聲音。」

照片中，只見米可白身穿深色背心並套上黃色的工作圍裙，攤位擺滿了各式傳統糕餅。雖然她戴著黑色口罩遮住大半張臉，仍開心對著鏡頭比出YA的手勢，展現十足的親和力。

不過，米可白坦言這幾天可能真的過於勞累，導致昨天下午斷斷續續出現耳鳴症狀，「有時候甚至聽不太到客人的聲音，左耳、右耳輪流，偶爾還會變成雙耳一起，只剩下自己的聲音在腦袋裡回響。如果我不小心重複多問幾次『你需要什麼商品』，真的不是故意的（我聽不太到）～請大家多多包涵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了突如其來的耳鳴困擾，米可白也透露目前的喉嚨狀態尚未完全恢復，因此說話時會感到有些吃力。她向特別前來探班的粉絲喊話，如果在店裡沒有看見她的身影，代表她可能正在後方稍作休息，但若粉絲有拍照的需求，隨時可以向她的妹妹或媽媽反映，她依然會出來與大家合影。

針對合照時無法以全貌示人，米可白也在貼文裡特別說明了全程配戴口罩的真實原因。除了因為本身從事食品販售作業必須戴口罩以確保衛生之外，更重要的是，她在2月初剛開完刀，目前氣管尚在恢復階段，因此實在無法脫下口罩，希望前來的民眾能夠體諒。

儘管身體抱恙且工作疲累，米可白仍對粉絲的熱情支持充滿感激。她感性地提及，聽到許多人特地從桃園、台中、台南、高雄甚至屏東、花蓮遠道而來鹿港看她，讓她既感動又開心，「謝謝你們的喜歡與支持，有你們，這個年特別有溫度。」