ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

天后現高雄捷運！乘客全在滑手機
2026「開工挑這2天」最旺！
《天機試煉場》盧瑟妃遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

馬景濤咆哮被超越！6男神「表情帝」堪稱螢幕最狂　林志穎堺雅人全上榜

記者田暐瑋／綜合報導

馬景濤不僅出演過武俠小說中的男主角，還曾在愛情劇中擔任主角，更因其獨特的表演風格吸引了大批粉絲。大陸網友甚至為他成立了「咆哮教」，此次盤點的八位男神，可以說是延續了他的精神，甚至在某些方面已經超越，堪稱螢幕上的表情帝。

1. 「完美男神」黃曉明

2006年《神鵰俠侶》楊過。曾有人形容，黃曉明飾演的「西狂楊過」是最符合原著的邪氣與狂氣，少年時期的輕浮不羇，和後期經歷風霜的孤狂悲愴，與小龍女之間的情愛之苦更是令人動容。黃曉明的仰天怒吼，是不是和咆哮帝右上角的照片很像？

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 「性感男神」何潤東

何潤東的第一部電視劇是2000年的《臥虎藏龍》，因羅小虎一角在電視圈走紅。接著，他在2001年和2004年再演出《風雲》系列戲劇的步驚雲，他和楚楚、孔慈之間的愛情糾葛，也是該劇中最動人的元素。

3. 「完美男神」汪東城

汪東城在《惡作劇之吻》系列中飾演癡戀湘琴的阿金，該角色十分討喜，關鍵就在於阿金常常有滿腦子「綺麗」的幻想。傻傻付出又勇敢愛的精神，是《惡》劇中最甘草的人物，也讓人印象最最深刻。

4. 「完美男神」吳奇隆

吳奇隆的「四爺」形象已深植人心，不苟言笑、用情至深，實在很難想像，他也曾在2002年的《冒險王衛斯理》當中，有如此詼諧的幾個表情。



5. 「完美男神」林志穎

林志穎曾與「經典男神」蘇有朋一起演出《絕代雙驕》，並和兩位女主角李綺虹、陳德容有精采對手戲。林志穎演活了聰明、鬼靈精怪的小魚兒，也因此有如此經典的畫面被留下。

6. 「黃金日神」堺雅人

因為半澤直樹一角在台灣爆紅的堺雅人，近年來還有另部代表作即是《王牌大律師》，他在其中飾演說話毒辣的超強律師，罵人更像機關槍似的劈哩啪啦毫不留情、毒舌台詞多到爆；片中，他與新垣結衣是歡喜冤家，自私又一針見血的性格常把女方氣得半死。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林志穎黃曉明何潤東汪東城吳奇隆

推薦閱讀

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

9小時前

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

12小時前

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

10小時前

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

9小時前

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

2/20 20:41

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

2/20 23:00

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

10小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

2/20 19:24

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

8小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

15小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

2/20 19:48

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

2/20 21:00

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【賴清德春聯】遭割毀！議員怒公布黑衣男犯案畫面

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

歌仔戲痛失國寶！「長髮小生」王束花辭世　享耆壽91歲

32分鐘前0

Rain連發41顆愛心！韓4大寵妻狂魔曝光　劉在錫告白：想把妻子紋在胸口

42分鐘前0

蒼井空3年沒戴婚戒！　自爆「一度鬧離婚分居」：最近才找出來

1小時前0

12版武則天大比拼！劉曉慶3度詮釋最經典　林心如、賈靜雯也演過

1小時前62

張蘭急飛台北探孫！　揭春節缺席原因嗨喊：迎接我們家的小馬啦

2小時前10

馬景濤咆哮被超越！6男神「表情帝」堪稱螢幕最狂　林志穎堺雅人全上榜

2小時前1

《全明星》徐謀俊同框2正妹姪女！　被讚「神基因」他嘆：開始擔心

3小時前53

《柯南》最恐怖一集！圖書館殺人「屍體卡電梯上方」　網嚇：童年陰影

4小時前0

改編香港6大恐怖慘案！「兇手犯案手段全都一樣」　觀眾看完嚇到吐

4小時前11

尹施允失憶後竟成殺人魔　《黑暗榮耀》朴成勳再演反派「關照」他

讀者迴響

熱門新聞

  1. 天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現
    9小時前2218
  2. 陳妍希離婚1年回台過年「不P了」
    12小時前208
  3. 美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉
    10小時前3012
  4. 曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚
    9小時前6
  5. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    2/20 20:412827
  6. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    2/20 23:0082
  7. 《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
    10小時前163
  8. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    2/20 19:2442
  9. 罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋
    8小時前83
  10. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    15小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合