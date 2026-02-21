馬景濤咆哮被超越！6男神「表情帝」堪稱螢幕最狂　林志穎堺雅人全上榜

記者田暐瑋／綜合報導

馬景濤不僅出演過武俠小說中的男主角，還曾在愛情劇中擔任主角，更因其獨特的表演風格吸引了大批粉絲。大陸網友甚至為他成立了「咆哮教」，此次盤點的八位男神，可以說是延續了他的精神，甚至在某些方面已經超越，堪稱螢幕上的表情帝。

1. 「完美男神」黃曉明

2006年《神鵰俠侶》楊過。曾有人形容，黃曉明飾演的「西狂楊過」是最符合原著的邪氣與狂氣，少年時期的輕浮不羇，和後期經歷風霜的孤狂悲愴，與小龍女之間的情愛之苦更是令人動容。黃曉明的仰天怒吼，是不是和咆哮帝右上角的照片很像？

2. 「性感男神」何潤東

何潤東的第一部電視劇是2000年的《臥虎藏龍》，因羅小虎一角在電視圈走紅。接著，他在2001年和2004年再演出《風雲》系列戲劇的步驚雲，他和楚楚、孔慈之間的愛情糾葛，也是該劇中最動人的元素。

3. 「完美男神」汪東城

汪東城在《惡作劇之吻》系列中飾演癡戀湘琴的阿金，該角色十分討喜，關鍵就在於阿金常常有滿腦子「綺麗」的幻想。傻傻付出又勇敢愛的精神，是《惡》劇中最甘草的人物，也讓人印象最最深刻。

4. 「完美男神」吳奇隆

吳奇隆的「四爺」形象已深植人心，不苟言笑、用情至深，實在很難想像，他也曾在2002年的《冒險王衛斯理》當中，有如此詼諧的幾個表情。





5. 「完美男神」林志穎

林志穎曾與「經典男神」蘇有朋一起演出《絕代雙驕》，並和兩位女主角李綺虹、陳德容有精采對手戲。林志穎演活了聰明、鬼靈精怪的小魚兒，也因此有如此經典的畫面被留下。

6. 「黃金日神」堺雅人

因為半澤直樹一角在台灣爆紅的堺雅人，近年來還有另部代表作即是《王牌大律師》，他在其中飾演說話毒辣的超強律師，罵人更像機關槍似的劈哩啪啦毫不留情、毒舌台詞多到爆；片中，他與新垣結衣是歡喜冤家，自私又一針見血的性格常把女方氣得半死。