《康熙》捧紅「3怪咖」經典人物！如花轉戰廟會　邱品叡家暴許純美

《康熙來了》播出近兩千集，成為眾多明星宣傳新作品的首選節目，大明星們總是指定要上節目宣傳，小明星們則懷抱期待，希望藉此機會讓中港台三地的觀眾認識自己。然而，節目中也曾捧紅一些被稱為「怪咖」的經典人物，他們在一夜爆紅後卻因各種紛擾逐漸淡出螢光幕前，留下許多令人回味的故事。

如花

紅極一時的女丑角如花2006年曾上節目，扮醜搞笑的模樣，讓觀眾捧腹大笑，不過之後因為經紀約問題，她消失了好一陣子，2010年又短暫復出，到台東監獄表演，又是唱歌又是跳舞，還黏在受刑人身上，讓所有人笑成一團。

事實上，如花本名為林雅惠，堪稱「女丑始祖」，2003年在吳宗憲主持的節目《綜藝最愛憲》打開知名度，之後因合約糾紛，一度淡出演藝圈，直到近年才轉戰廟會等活動主持工作，但仍鮮少在螢光幕前出現。

柯賜海

柯賜海曾在《康熙來了》舉牌抗議，成為許多綜藝節目的寵兒，早年曾風光一時，自稱出身台南望族，分得祖產5000萬元。然而，他因投資房地產等虧損慘重，後來發現法拍屋有利可圖，便以此東山再起，甚至長期租住君悅飯店的一間房。2019年，他再度登上媒體版面時，卻被拍到獨居陽明山，以車為家。

晚年的柯賜海深受帕金森氏症折磨，儘管他曾自稱交往過9任女友、歷經3段婚姻，育有一子一女，但人生最後階段卻是孤獨度過。據附近居民表示，他在3年前搬到陽明山養病，以車為家，生活簡樸。平日多在公共浴池泡溫泉、盥洗，接著到公園健走、運動；飲食則以簡單炊煮或便利商店解決，過著平靜且安穩的生活，2022年底過世。

邱品睿

邱品叡2006年4月與許純美相識，兩人天雷勾動地火，當年23歲的他擁有一身大肌肉、皮膚白嫩，是名副其實的「小鮮肉」，兩人陷入熱戀後不斷在螢光幕前放閃，同年6月就發消息說小倆口就要結婚了，沒想到，許純美7月卻突然以臉爆青筋、鼻樑冒血的狼狽狀態現身醫院，控訴他「家暴」，這對怨偶後來一度鬧上法院，雖然最後和解收場，不過這段短命戀情也正式宣告結束，而許純美閃電嫁給小23歲的蔣清全。